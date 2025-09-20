A Tisza Párt elnöke a katonákat, különösen a közelmúltban reklámozott tartalékosokat hiányolja a gátakról. Ő maga Dunabogdányból jelentkezett be.
A volt államfő a magyar kormány adókedvezményeit és családpolitikáját népszerűsítve buzdította az ázsiai országban és az egész világon gyermekvállalásra a fiatalokat.
Megittak egy kávét. Golyóálló mellényt nem hord, ott akar lenni Németországban magyar futballválogatott Európa-bajnoki meccsein, ami pedig Magyarország jövőjét illeti, ő látja azt, amit az emberek nem látnak.
Az MSZP frakcióvezetőjének 15 napon belül meg kell kapnia a dokumentumokat az állami Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-től.
A megkérdezettek többsége Izrael pártján áll a gázai háború ügyében, még ha bírálja is a Netanjahu-kormány egy-egy válaszlépését. Sokan tartanak attól, hogy a menekülők miatt Európába visszatér az iszlám terrorizmus.
Másfél millió forintos négyzetméteráron húztak fel a három évvel ezelőtti földrengésben megsemmisült iskolát, így a megígért templomfelújításra már nem futotta.
Három fővárosban várják izgatottan az Európai Bizottság mai értékelését és kettőben reménykednek is a csatlakozási tárgyalások megnyitásában.
A pártválasztók nagyobbrészt követik a politikai irányt, így a kormánypártiak elfogadják a szankciókat hibáztató magyarázatokat, míg az ellenzékiek az elhibázott gazdaságpolitikát teszik felelőssé.
Az ellenzéki párt szerint hazánkban egyre nagyobb a válság, a lakosság egyre nehezebb helyzetben van.
A 26 uniós tagállam által támogatott nyilatkozat egy EBESZ-jelentésen alapul, amely szerint a belarusz hatóságok politikai foglyok sokaságát veti alá kínzásoknak, megalázó bánásmódnak.
A taláros testület kimondta a többi között azt is, jogkorlátozás, hogy a 13 magyarországi kisebbségből 11-nek a kis létszáma miatt esélye sincs arra, hogy parlamenti képviselőt válasszon. A kabinet a strasbourgi testület nagykamarájától várja a döntés felülvizsgálatát, de az sem biztos, hogy ott egyáltalán foglalkoznak a panasszal.
David Pressman azután kezdte el firtatni ezt, hogy kiderült, az Orbán-kormány kilenc személyt akart levetetni a szankciós listáról az uniós nagykövetek heti ülésén.
A Miniszterelnökség államtitkára szerint a 2017-es „politikai turbulencia” elmúlt, egymás után épülnek a stadionok, és Budapest is más város lett.
A Kádár-korszakot idéző, a kabinet propagandáját dicsérő eredményeket szombaton ismertette a kormányszóvivő.
A kormánytól két hónapja kérték, most önként kitették a közérdekű adatok egy részét a kabinet honlapjára.
Csak erős idegzetűeknek.
Azután reagáltak, hogy a sajtóban megjelent hír szerint annak ellenére nevezték ki a Kúria elnökének a feleségét vezető bírói posztra, hogy a rivális jelölt szavazatainak kevesebb mint felét szerezte meg.
Az Observer dokumentumokra hivatkozik, a magyar bíróságot ért kormányzati befolyásolási kísérletekről pedig Vasvári Csaba, a Fővárosi Törvényszék bírája nyilatkozott.
A tárcavezető ezt a Fox News amerikai konzervatív televíziós csatorna műsorvezetőjének azon kérdésére válaszul mondta, amely azt firtatta: mi Magyarország álláspontja a háború azon lehetséges befejezésével kapcsolatban, amelynek értelmében Oroszország megtarthatna ukrajnai területeket.
Folytatódik a kormány és az ír fapados légitársaság közötti „háború”.
Szerinte nem kell gyűlölni másokat, „sokat lehet tanulni” Magyarországtól.