Az Orbán-kormány az európai jog felett állónak hiszi magát, nem fogadta el a strasbourgi bíróság ítéletét a magyar választási szabályozás megváltoztatásáról

A taláros testület kimondta a többi között azt is, jogkorlátozás, hogy a 13 magyarországi kisebbségből 11-nek a kis létszáma miatt esélye sincs arra, hogy parlamenti képviselőt válasszon. A kabinet a strasbourgi testület nagykamarájától várja a döntés felülvizsgálatát, de az sem biztos, hogy ott egyáltalán foglalkoznak a panasszal.