Az utolsó pillanatban emeltek ki egy hatéves kisfiút a száguldó vonat elől [videó]

A gyermeket megmentő hős váltóőr egy pillanatig sem habozott, pedig az ő élete is veszélybe volt.

Vérfagyasztó incidens történt szombaton Indiában a Mumbaitól 90 kilométerre fekvő Vangani vasútállamáson: egy hatéves fiú a peronról a sínek közé esett, éppen, amikor a vágányra egy vonat érkezett. Egy közelben tartózkodó váltóőr azonban meglátta a bajbajutott gyermeket, és dacolva a veszéllylel, habozás nélkül odafutott. Lélekjelenlétének köszönhetően a fiút még időben kitudták emelni. A biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint csak néhány másodpercen múlott, hogy nem lett tragédia. A szerelvény már éppen befutott az államosára, amikor a férfi felhúzta magát a peronra



"Futottam a gyermek felé, de eszembe jutott az is, hogy engem is veszély fenyegethet. Mégis azt gondoltam, hogy meg kell mentenem őt" - mondta Shelke az ANI hírügynökségnek. Azt is hozzátette, hogy a gyermeket kísérő nő nagyon hálás volt és többször is megköszönte. A váltóőr hőstette előtt még Piyush Goyal, az indiai vasútügyi miniszter is megemelte a kalapját. A tárcavezető Twitteren kivételesen bátor cselekdnek nevezte, hogy Shelke saját életét kockáztatva megmentette a gyermek életét. Goyal szerint amit a váltóőr tett azt nem lehet semmilyen díjban vagy pénzben kifejezni, de hangsúlyozta, hogy mindenképpen meg fogják jutalmazni őt.