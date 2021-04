Egyetemi campus lesz a Magyar Rádió volt épületében

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.

Új egyetemi campust alakítanának ki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) a VIII. kerületben – írja az egyetem honlapja . A kormány tavaly úgy döntött, hogy a PPKE megkapja a Magyar Rádió volt épületegyüttesét, ezután született meg az igény a campusra. Becker Pál, fejlesztési főigazgató elmondta, a belvárosban a Szentkirályi utcában található a Pázmány központi épülete, ahol a Jog- és Államtudományi Kar működik, néhány száz méterrel odébb pedig, a Mikszáth téren található a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar épülete. Úgy véli, hogy a rádiós épületegyüttes szervesen illeszkedik ezekhez az ingatlanokhoz, így nem nehéz elképzelni a néhány esztendő múlva egységes egyetemi campus képét. Becker arról is beszélt, hogy eredetileg kollégiumot nem terveztek a campusra, de jelenleg már egy háromszáz fős kollégiumban gondolkodnak. Egy sportcsarnok és egy étterem is szerepel a terveken, ezeket szeretnék megnyitni a külső érdeklődők számára is. Az előkészítő munkálatokat kormányhatározat alapján a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) irányítja, koordinálja. „Közbeszerzéssel megbízták az Óbuda-Újlak Zrt.-t, hogy mérjék fel és állapítsák meg, mennyiben hasznosíthatók a jelenlegi épületek, majd az egyetemmel és a BFK-val együttműködve határozzák meg azokat a funkciókat, amelyeket telepíteni kell erre a helyszínre” – mondta Becker. A kivitelezéshez a közbeszerzési pályázatot 2023-ban írhatják ki.