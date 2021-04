A többórás napsütés mellett néhol zivatar is várható szerdán

Brit tudósok szerint ennek oka, hogy csökkent a kutatólaboratóriumokhoz való hozzáférés.

A koronavírus-járvány miatt az új rákellenes terápiák fejlesztésében kétévnyi késedelemmel számolnak brit kutatók. Ennek oka, hogy a járvány miatt csökkent a hozzáférés a kutatólaboratóriumokhoz – közölte a londoni Rákkutató Intézet (Institute of Cancer Research - ICR). A szakértők szerint a legutóbbi lezárások nyomán a laboratóriumi kutatásra lehetőséget kapó kutatók száma 30 százalékkal csökkent a már eleve visszaesett számhoz képest is. Ráadásul a kapacitásszűke miatt a kutatások csaknem harmadát munkaidőn kívül, éjszakai vagy hétvégi műszakokban tudják végezni. Az első lezárások után 17 hónap késéssel számoltak a rákkutatásban az ICE szakértői, az újabb korlátozások nyomán azonban a késedelem elérheti a két évet is a becsléseik szerint. „A koronavírus-járvány a rákkutatást érintő legnagyobb fenyegetés generációk óta. Nagyszerű, hogy segített minket a tudomány, hogy kikerülhessünk a bezártságból és visszatérjünk a normalitásba, de sajnos a rák nem vár - ugyanolyan nagy kihívás, mint mindig is volt” – mondta Paul Workman, az ICR vezetője. Workman egy blogbejegyzésében élesen kritizálta a brit kormány finanszírozási politikáját is. A szakértő szerint a kormány a Horizon Europe nevű uniós kutatói programban való részvételt a kutatási költségvetésből akarja finanszírozni, holott pluszbefektetésekre lenne szükség. A brit kutatási költségvetés megrövidítése katasztrofális következményekkel járna a tudomány számára, fontos felfedezéseket késleltetne, a páciensektől elrabolná a jobb jövő reményét és emiatt a kormány elmulasztaná az az egyszeri lehetőséget, hogy segítse a Covid-19 utáni gazdasági fellendülést – véli a kutató.