Jogerősen életfogytiglanra ítélték a férfit, akit megölte nevelt fiait Ózdon

A 34 éves férfi leghamarabb 40 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra.

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla kedden azt a 34 éves férfit, aki késsel halálra szurkálta élettársa két tizenéves gyerekét . A jogerős döntéssel a táblabíróság helybenhagyta a Miskolci Törvényszék elsőfokú ítéletét – közölte a táblabíróság szóvivője az MTI-vel. Az első fokon eljáró törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, megállapítva, hogy a szabadságvesztésből leghamarabb 40 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a férfi 2018. november 26-án az éjjeli órákban ittasan érkezett haza az élettársával és annak két gyerekével közösen használt ózdi lakásba, ahol a család már aludt. A férfi magához vett egy 20 centis konyhakést, amellyel élettársát kétszer mellkason szúrta úgy, hogy a kés az asszony mellkasában maradt. Ezután egy másik késsel az egyik gyerekre támadt, őt is kétszer mellkason szúrta. A férfi a gyereke védelmére siető élettársát késsel a lábszárán is megsebesítette, miközben azt kiabálta, „megöllek benneteket”. Ezalatt a másik gyerek megpróbálta elhagyni a lakást, azonban a férfi utolérte és három vágást ejtett a fején, majd két alkalommal szívtájékon szúrta. A két gyerek a helyszínen meghalt. A férfi a lakás kulcsát magánál tartotta, az élettársát, akinek testében továbbra is benne volt a kés, nem engedte ki a lakásból és nem hívott hozzá mentőt. Az asszony több óra elteltével sikerült megszöknie a lakásból, azonban a férfi utánament és továbbra is megöléssel fenyegette. A nő a szomszédoktól kért segítséget, akik telefonon értesítették a rendőrséget . Miután a vádlott ezt megtudta, a lakás padlására ment, ahol egy késsel szívtájékon szúrta magát. Az asszonyt és a késelő férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.