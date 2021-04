Visszavonják a civiltörvényt

Tíznapos oltókampányt terveztek be, amihez az ország teljes egészségügyi szolgáltatói oltási kapacitását bevonnák.

- írja az országos oltási munkacsoport vezetőjének, György Istvánnak levelére hivatkozva a Telex. A lap szerint kedden kora este kapták meg az államtitkár sorait a háziorvosok. Egyúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK)-tól is jött egy tájékoztatás, amely az elkövetkező két hét oltási programjáról ad felvilágosítást. Eszerint az érintettekhez már kedden érkezett a regisztráltakról egy frissített lista, ám abban van egy új bontás: a 45 évesek és annál idősebbek, akik még nem kaptak oltást. „Ezen a héten elsődlegesen a 45 évesek és idősebbek oltását kell megtennie, illetve megszerveznie, de ha Ön már korábban egyeztetett ennél fiatalabb páciensei számára oltási időpontot, akkor természetesen az ő oltásuk is megtörténhet.” - fogalmaz a NEAK. György István leveléből az is kitűnik, hogy a jelek szerint a kormány a Sinopharm vakcináiból tervezi az akciót kivitelezni, ám ez azért ütközhet akadályokba, mivel ennek a típusnak a legnagyobb az elutasítottsága.