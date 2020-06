Az igazság csak egy szó: Varga Judit szerint az EU bírósága jogszerűnek tartja a jogszabálysértés miatt elmeszelt civiltörvényt

Az országos tisztifőorvost nem bántották meg a különböző ironikus reakciók, mert "sokan voltak otthon, és ez emberekben különböző gondolatok megfogalmazódnak, így ezek jönnek elő különböző formában”.

Én most egy kicsit fáradt vagyok, de meg is könnyebbültem, hiszen a járvány első szakaszát le tudtuk zárni – mondta a TV2 Mokka című műsorában csütörtök reggel Müller Cecília. Akit a műsorvezető úgy konferált fel, hogy



az elmúlt hónapok alatt „kedves mosolyával egy ország nagymamája lett, és nem csak a magyar emberek nappalijába, hanem a szívébe is beköltözött.

A stúdió egyebekben is nagyon kedélyes lett, nemcsoda, hiszen most nem kellett drámáról beszélni. Müller Cecília az utóbbi hónapokban összesen 568 ember haláláról számolt be - igaz, ezt némiképp ellensúlyozta, hogy bár a világban javában tombolt a járvány, az országos tiszti főorvos hosszú ideig azt mondhatta: Magyarországon nincs koronavírusos beteg.

Müller Cecília szerint azért voltak fontosak a napi tájékoztatók, mert együttműködésre tudták bírni az embereket - "talán nekünk elhitték, amit mondtunk". A nevetgélő riporterek szerint ezért is nyilvánult meg a „szeretetáradat”. A szeretet egyfajta megjelenési formáira, a mémekre az országos tiszti főorvos kifejezetten jól reagált, például a kaspós nagyon kedves volt számára.

Ezzel a „gyártók” egyrészt utalhattak a tájékoztatók résztvevőinek szürke, valóban kaspóformájú paravánjaira, és a tisztifőorvos emlékezetes kertészkedési tanácsaira is.

„Az egyik kollégám ki is vágta, megörökítette, és most már ott van a polcomon – - mondta Müller Cecília

Aki nem találta a mémeket bántónak, mert szerinte azok feszültséglevezetésnek is jók, és jókat is mulattak rajtuk. Szerinte ezek az internetes képek úgy születhettek, hogy kijárási korlátozás idején sokan voltak otthon, és ez emberekben „különböző gondolatok megfogalmazódnak, így ezek jönnek elő különböző formában”.