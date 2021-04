Operatív törzs: Próbaüzemben indul el az internetes időpontfoglalás az oltópontokra

A lehetőség egyelőre csak az egyetemi kórházak oltópontjain lesz elérhető.

4 325 368-an regisztráltak eddig a koronavírus elleni oltásra, akiknek a kétharmada már túl van az oltáson

– közölte az operatív törzs sajtótájékoztatóján az oltási munkacsoport vezetője. György István azt mondta, az oltást kérő idősek 90 százaléka megkapta a vakcinát és egyre fiatalabbakat tudnak behívni. "Jól halad az átoltottság, ami közel duplája az uniós átlagnak" - jelentette ki, hangsúlyozva: ezzel Magyarország második helyen áll az összesítésben. A háziorvosok átlagosan 60 főt olthatnak be a kínai vakcinával - folytatta György István. Felszólított mindenkit, hogy ne higgyen a lejáratókampányoknak, amikor oltóanyag kerül felajánlásra, azt fogadja el. Bejelentette: a kormány kísérleti jelleggel kipróbál egy időpontfoglaló rendszert, ami Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Budapesten, az egyetemi kórházak oltópontjain indul el. "

Ma nagyjából 70 ezer ember kap sms-t, akiket arra kérünk, hogy csütörtökig válasszanak időpontot"

– közölte György István. Kifejtette, az elérést az sms tartalmazza majd , ám egyelőre csak azoknak van lehetőségük időpontot foglalni, akik erről külön értesítést kapnak. A lehetőség csak akkor lesz elérhető minden kórházban, ha a tapasztalatok pozitívak lesznek. "A beoltottak miatt kedvezőbbek az adatok, de magas a platózás. Csökkenőben vannak az adatok, ebben reménykedtünk a védelmi intézkedések elrendelésekor, valamint ehhez hozzájárultak a beadott védőoltások is" - közölte az országos tisztifőorvos, aki szerint az új fertőzöttek száma és az aktív fertőzöttek aránya egyaránt csökken, a gyógyultak száma pedig folyamatosan növekszik. Müller Cecília ugyanakkor elhúzódó csökkenésre számít, ami a brit mutánsnak köszönhető. Hozzátette, a mutánsok miatt megnövekedett a kórházban eltöltött idő, mivel a különböző variánsok sokkal több szövődményt tudnak okozni most, mint a vírus első időszakában. Az országos tisztifőorvos a tájékoztatón külön kifejezte büszkeségét az oltási munkacsoport „fáradozásaival” kapcsolatban, amiért megszervezik ezt a bonyolult folyamatot. Jelezte, Magyarországon egyidejűleg fognak oltani ötféle vakcinával a jövő héttől. Az oltási folyamat jelenlegi helyzetével kapcsolatban elmondta, az időseket teljesen átoltották már, ami megnyugtató. Müller Cecília ezen a ponton hangsúlyozta, aki felveszi a védőoltást, az nem csak a saját egészségét, hanem a vele közvetlen kapcsolatban állókat is védelmezi. A oltásra regisztráló nagyszámú fiatalt a szakember külön megdicsérte. Az operatív törzs ezúttal egyetlen újságírói kérdésre válaszolt, az RTL Klub híradója az iránt érdeklődött, hogy a háziorvosoknak jár-e fejpénz, ha a Sinopharm vakcinával oltanak. Müller Cecília válaszában kifejtette, a doktoroknak a munkatörvény szerint csak a szabadnapjukon, az ünnepnapokkor végzett többletmunka után jár pluszpénz. Az oltások között pedig ilyen formán nem tesznek különbséget. A tájékoztató elején Kiss Róbert rendőr alezredes azt közölte, kedden 623 olyan embert találtak, aki nem viselt maszkot. Emellett fennakadt 227 olyan illető, aki nem tartotta be a kijárási korlátozást. Karanténban kicsivel több mint 42 ezren vannak.