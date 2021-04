Hatott a brüsszeli ultimátum

A kormánypárti városvezetők szerint nyugalomra, békére van szükség, nem pedig előválasztási kampányra.

Kecskemét ne legyen csatatér‼️ Városunknak a jelenlegi kritikus helyzetben nem előválasztási kampányra, hanem nyugalomra és felelősségteljes politizálásra van szüksége, ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok ellenzéki képviselőtársaimhoz, hogy függesszék fel pártpolitikai alapú csatározásaikat az előttünk álló időszakra – írja Szemereyné Pataki Klaudia Facebook-oldalán. Kecskemét fideszes polgármestere kérését azzal indokolta, hogy több mint egy éve határozza meg mindennapjainkat a járvány elleni védekezés és csak 2022 tavaszán választunk új országgyűlést. A politikus úgy véli, hogy a következő hetek, hónapok kihívásai felelősségteljes politikusi hozzáállást igényelnek városi szinten is, pártállástól és értékrendtől függetlenül.

Nem ő az egyetlen, aki jegelné az ellenzéki előválasztást. Székesfehérvár szintén kormánypárti polgármestere, Cser-Palkovics András is azt írta nemrég közösségi oldalán, hogy „Székesfehérvárnak békére van szüksége, nem előválasztási kampányra”. A városvezető kifogásolta, hogy „a járványhelyzet kritikus pillanatában az ellenzéki pártok elkezdték az előválasztási kampányukat”. Hozzátette, hogy normál körülmények között ezzel semmilyen probléma nem lenne, de a mostani se nem normál, se nem ideális helyzet.

A kormánypárti polgármester ezért arra kérte baloldali képviselőtársait, hogy függesszék fel a következő időszakra az előválasztási kampányukat Székesfehérváron.

Az ellenzéki előválasztásnak egyébként már a pontos menetrendje is megvan. Eszerint szeptember végén dőlhet el, hogy kik indulhatnak az egyéni választókerületekben az ellenzék jelöltjeként. Ekkor lehet majd szavazni a miniszterelnök-jelöltre is, és ha valaki nem kapja meg a voksok több mint felét, akkor október elején lesz a második forduló, ahol már csak a miniszterelnök-elöltről lehet szavazni. Múlt héten a hat ellenzéki párt vezetői előválasztási etikai kódexet is elfogadtak, amelyben vállalták, hogy annak alapján fognak kampányolni, és az előválasztás eredményét tiszteletben tartva segítik a győztes jelöltek további munkáját a kormányváltás érdekében. A közleményt aláírta a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP, valamint a Párbeszéd is. (A 444 nyomán.)