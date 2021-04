A Telex gazdasági igazgatója lett az Index volt vezérigazgatója

Nagy, de gondoskodó és igazságos – ilyen államot akarnak a szocialisták, és Tóth Bertalan szerint a többi ellenzéki párt sem szeretne olyan országot, mint amilyet a neoliberális, populista, jobboldali rezsim épített ki.

Az MSZP előválasztási programja három pillérre épül: megerősítenék a jogállami kereteket, kiépítenék a gondoskodó államot, illetve figyelnének a környezetvédelemre. Ezek közül a baloldali gazdaság- és társadalompolitikán van a legnagyobb hangsúly, de egyik pillér sem elhanyagolható; a gondoskodó állam megfelelő működésének alapfeltétele ugyanis a jogállamiság, továbbá a zöld célok kitűzése – fogalmazott Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában. A pártelnök szavai szerint azért kapta programjuk a „Kormányváltást! Korszakváltást!” címet, mert nem csak az elmúlt 10 év, hanem az elmúlt 30 év politikáinak kiigazítását is fontosnak tartják. Mint mondta, pártja a neoliberális elvekkel szemben az erős állami szerepvállalás mellett áll ki, amelynek fő célja a hatalmas egyenlőtlenségek felszámolása és a társadalmi mobilitás megteremtése. – A szociális intézkedések közül a minimálbér emelése és a nyugdíjkorrekciós program mellett a lakhatási javaslatok, ezen belül is a szociális bérlakás-építési program az egyik legfontosabb. Ezzel egyrészt a fiatalok lakhatási problémáját akarják megoldani, másrészt az építőipar számára akarnak garanciát adni arra, hogy kormányváltás esetén is lesznek komoly beruházások. Ezek mellett a pártelnök a „minimum örökség” nevű javaslatot emelte ki, ami a babakötvény koncepciójára építve a fiatalok életkezdési támogatását célozza. Eszerint a gyerekek 18 éves korban kapott támogatási összege annál nagyobb lenne, minél kisebb a jövedelme a családjuknak. Ez segít abban, hogy ne eladósodással kezdjék a fiatalok az életüket és például hitel nélkül is folytathassák a tanulmányaikat. Az MSZP társelnöke szerint a társadalmi párbeszéd azért is fontos, mert az ellenzék győzelme esetén hatpárti kormánya lesz Magyarországnak. – A hat párt együttműködése már nem nevezhető kényszerházasságnak, a pártok a folyamatos egyeztetések során egyre jobban megismerték egymást – fogalmazott. Tóth Bertalan az előválasztással kapcsolatosan elmondta, hogy várhatóan a körzetek kétharmadában indítanak saját jelöltet, de olyan választókerületekben, ahol már van alkalmas kihívó, ott be fognak állni mögé – így például Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Pétert támogatják. Tóth úgy fogalmazott, hogy az előválasztáson azt tekintenék sikernek, ha az MSZP-Párbeszéd szövetség dobogós helyet szerezne az egyéni választókerületekben elnyert helyeknél.