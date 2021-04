Mészáros Lőrinc feleségül veszi Várkonyi Andreát

Kutatók szerint nagyobb eséllyel vezet kórházba kerüléshez, mint a dohányzás, az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák és a daganatos betegségek.

A fizikai aktivitás pozitív hatást gyakorol az immunrendszer működésére, ezért a rendszeres testmozgás is a koronavírus-fertőzés elleni védekezés egyik eszköze. Azok, akik rendszeresen sportolnak, kevésbé fogékonyak a különféle fertőzésekre, ha pedig mégis elkapják, enyhébb a betegség lefolyása. A Covid-19 és a rendszeres mozgás közötti összefüggésről eddig azonban nem volt tudományos kutatás. A British Journal of Sports Medicine-ben most megjelent tanulmány viszont azt állapította meg, hogy a testmozgás hiánya lehet a súlyos lefolyású betegség legfőbb rizikófaktora, nagyobb eséllyel vezet súlyos állapothoz, mint a dohányzás, az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák és a daganatos betegségek – írta a Webbeteg . A tanulmányban több mint 48 ezer beteg adatait feldolgozva az amerikai Kaiser Permanente Orvosi Központ Családi és Sportorvosi Központjának kutatói arra a kérdésre keresték a választ, hogy van-e összefüggés a fizikai aktivitás szintje és a Covid-19 fertőzés lefolyásának súlyossága közt. Az eredményekből kiderült, hogy azok, akik semmilyen fizikai aktivitást nem végeznek, több mint kétszeres eséllyel szorultak kórházi ellátásra, 1,7-szer nagyobb eséllyel kerültek intenzív osztályra, és több mint 2,5-szeres eséllyel haltak meg, mint azok, akik rendszeresen mozognak, hetente több mint 150 percet. A kutatók szerint az, hogy a testmozgás hiánya az egyik legjelentősebb rizikófaktor a koronavírus-fertőzés súlyossá válásában, azt is jelenti, hogy a rendszeres sportolás a Covid-19 elleni védekezésben is kulcsszerepet kaphat. A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a világjárvány kitörése óta az otthonmaradás a fő szabály, a korlátozások érintették a sportolási lehetőségek nagy részét. Az amerikai járványügyi kommunikációban () nem jelenik meg a rendszeres testmozgásra buzdítás. A fizikai aktivitás szintje már a járvány előtt is alacsony volt, nemzetközi kutatások szerint a bezártság miatt ez még inkább visszaesett. A tudósok azt javasolják, hogy az egészségügyi hatóságok világszerte tájékoztassanak arról, hogy az oltás és a biztonsági előírások – maszkviselés és távolságtartás – mellett a rendszeres mozgás lehet a legfőbb segítség a súlyos lefolyású fertőzés megelőzésében.