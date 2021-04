Kezdődik az országos szúnyogirtás

Nem először csapnak össze a hírességek Jair Bolsonaróval az Amazonas esőerdői miatt.

Világsztárok, köztük Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Katy Perry és Joaquin Phoenix is arra kérik Joe Biden amerikai elnököt, hogy ne írjon alá környezetvédelmi megállapodást brazil kollégájával, Jair Bolsonaróval. A több tucatnyi híresség kedden fordult nyílt levélben az amerikai elnökhöz, akinek vezetésével online nemzetközi tanácskozás kezdődik többek között a klímaváltozás kérdéseiről. Biden a világ vezetőit, köztük Angela Merkel német kancellárt, Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Hszi Csin-ping kínai elnököt is meghívta az online csúcsra. Az Egyesült Államok és Brazília február óta folytat kétoldalú tárgyalásokat, és Bolsonaro környezetvédelmi minisztere a minap bejelentette, hogy az Amazonas esőerdőinek megőrzéséhez nemzetközi pénzügyi támogatást vár. A művészek nyílt levele azonban emlékeztet arra, hogy őslakosok és civil szervezetek is aggodalmukat fejezték ki egy esetleges megállapodással kapcsolatban Brazília konzervatív vezetőjével. A levél aláírói azt akarják elérni, hogy az ott élő őslakosok aggodalmait vegyék figyelembe, és egyelőre Amerika ne kössön megállapodást Brazíliával. A kérést több nonprofit csoport, köztük az AmazonWatch is támogatta. A levélben kiemelik, hogy Bolsonaro kormánya alatt növekedtek az esőerdő őslakos őrzői elleni fenyegetések, az erdőirtások, a tüzek és az emberi jogokkal szembeni támadások. 2019 januári hivatalba lépése óta Bolsonaro befolyásos agrárüzleti érdekeltségek oldalára állt, támadta a környezetvédelmi aktivistákat, és külpolitikájában Donald Trump korábbi elnökhöz igazodott. Eközben a világ legnagyobb esőerdőjében, az Amazonas környékén folyó erdőirtás 2008 óta a legnagyobb szintre emelkedett. Hamilton Mourao brazil alelnök sajtóirodája kedden megerősítette, hogy márciusban több mint 360 négyzetkilométert tizedelt meg az erdőirtás, ami az előző év azonos hónapjához képest 12 százalékos növekedést jelent és az elmúlt öt évben a legmagasabb érték. Brazília egymilliárd dollárnyi külföldi támogatást kér ahhoz, hogy az erdőirtást egy év alatt 30-40 százalékkal csökkenteni tudja – mondta a közelmúltban Ricardo Salles brazil környezetvédelmi miniszter. A brazil elnök irányvonalának bírálói azonban arra szólították fel Bident, hogy eredmények nélkül ne adjon pénzt. Bolsonaro április elején levelet írt Bidennek, amelyben kifejtette, hogy szívesen fogadná az amerikai kormány és a magánszféra támogatását, de nem határozta meg az összeget. Biden különleges klímamegbízottja, John Kerry április 16-án a Twitteren közölte, hogy várja az „azonnali intézkedéseket és az őslakosokkal és a civil társadalommal való együttműködést, hogy ez a bejelentés kézzelfogható eredményeket hozhasson”. A sztárok nem először csapnak össze Bolsonaróval az Amazonas esőerdői miatt. 2019-ben DiCaprio környezetvédő szervezete, az Earth Alliance ötmillió dollárt ajánlott fel az Amazonas védelmére, az abban az évben pusztító óriási erdőtüzek után. Bolsonaro később, anélkül, hogy ezt bizonyította volna, azt állította, hogy DiCaprio olyan nonprofit csoportokat támogatott, amelyek részben felelősek voltak a gyújtogatásért. A brazil elnökkel való megállapodást ellenző nyílt levelet 35 sztár írta alá, köztük olyan brazil hírességek is, mint az énekes Gilberto Gil és Caetano Veloso, valamint a Narcos című Netflix-sorozat színésze, Wagner Moura. A múlt héten több mint tucatnyi amerikai demokrata szenátor is levélben sürgette Biden elnököt, hogy csak azzal a feltétellel nyújtson támogatást az Amazonas helyreállításához, ha jelentős előrelépés történik az erdőirtások csökkentésében.