3607 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 214 beteg

A Magnus repülőgépgyár idén áttörésre készül, s a terveknek nem tesz jót, hogy a cég által gyártott egyik gép lezuhant Amerikában. A pilóta hibázhatott.

Április 3-án földnek csapódott Denver közelében egy Fusion 212 típusú sportrepülőgép, s a pilóta életét vesztette. A baleset okainak vizsgálata hónapokig eltart, ám az, hogy az ügyben illetékes amerikai hatóság nem parancsolta le az égről a pécsi Magnus Aircraft Zrt. amerikai leányvállalata által gyártott Fusionokat, arról vall: nem műszaki hiba okozhatta a tragédiát. Az amerikai újságok repüléssel foglalkozó szakcikkei a pilóta hibájára következtetnek. Mint azokból kiderül, a gépet a pécsi cég egyesült államokbeli üzemében szerelték össze, és 2021. március 9-én San Diegoban adták el egy 66 éves denveri férfinek, aki tapasztalt pilótának számított. A gép gazdája kétszer oktató irányításával szállt fel San Diegóból, majd – immár egyedül vezetve – kétnapos utazással hazavitte új járművét. Április 3-án a denveri repülőtérről felemelkedve útnak indult, és mintegy 31 perccel később lezuhant. A szakcikkek szerint 7300 láb (2200 méter) magas hegyek fölött haladt el, aztán leereszkedett 6600 lábra, amikor egy hegy miatt újra emelkedni próbált, és közben elfordult 180 fokkal. Ám így is nekiütközött a – vélhetően későn észrevett – hegyoldalnak. Beszéltünk egy Amerikában élő magyar orvossal, aki évtizedek óta saját repülőgépet vezet. Ő is olvasott a balesetről, ismeri annak helyszínét, s ő úgy vélte: a végzetes zuhanást több tényező okozhatta, így a pilóta túlzott magabiztossága és figyelmetlensége, valamint az, hogy a hegyek fölött keletkező turbulencia könnyedén dobálja a könnyű gépeket, s ezzel a helyzettel a Fusiont még alig ismerő pilóta nem tudott megbirkózni. Az amerikai baleset – még akkor is, ha bebizonyosodik, hogy a pilóta hibája okozta a zuhanást - rosszul érinti a Magnus Zrt.-t, hisz a cég piaci áttörésre készül. A korábban Kecskeméthez kötődő vállalat 2018-ban adta át új összeszerelő üzemét a Pécs határában, a pogányi repülőtéren. Egy évvel később elkészült az a kompozitüzem, ami a kétszemélyes, 100 lóerős, óránként 300 kilométeres végsebességre képes, 1000-1200 kilométeres hatótávolságú repülőgépek testét gyártja. Az 5,1 milliárd forintos gyárépítést az állami költségvetés 2,1 milliárddal támogatta, ezért a cégnek vállalnia kellett, hogy 115 embert hat éven át foglalkoztat. Az elmúlt években azonban a zrt. csak 80 embernek adott munkát, mivel a cég a pandémia miatt nem tudott az eredeti terveknek megfelelően növekedni. Ennek ellenére tizenkét gépet tavaly eladott a Magnus, ami 450 milliós árbevételt és hozzávetőleg 20 milliós millió nyereséget hozott. Ahhoz azonban, hogy a cég a kitűzött céljait megvalósítsa, évente mintegy száz repülőgépet kell gyártani Pécsen, illetve a zrt. külföldi üzemeiben, és el kell érni a 10-15 milliárdos árbevétel mellett az egymilliárdos nyereséget. Boros László, a Magnus vezérigazgatója lapunknak azt mondta: idén lát esélyt arra, hogy nagyot lépjen a Magnus. Európa 21 országában csaknem száz gép megvásárlására mutatkozik igény. Különösen nagy az érdeklődés Németországban, ott jelenleg 47 Fusion értékesítéséről tárgyalnak. A cégnek Kenyában és Nigériában is van összeszerelőüzeme, s utóbbi állam minimum húsz gép rendelését tervezi a zrt.-től, amit a hadsereg megfigyelőrepülőgépként akar bevetni az országban nagy területeket uraló terroristák ellen, míg Kenyában öt gépre kötöttek szerződést egy neves pilótaoktató szervezettel. Kínában is hamarosan beindul egy új összeszerelőüzem, s a Magnus vezetői arra számítanak, hogy a távol-keleti ország lesz majd a cég egyik legerősebb piaca. De továbbra is fontos az amerikai értékesítés, hisz a világpiacon évente 350-400 sportgépet adnak el, s azok fele az Egyesült Államokban talál gazdára.