Magyar siker a kreatív szakma világversenyén

A Muse Creative Awards-on, a kreatív szakma egyik neves világversenyén kilenc díjjal ismerték el a budapesti Lounge Design ügynökség munkáját. A nemzetközi megmérettetésen csaknem négyezer, a világ minden pontjáról érkező nevezésből választották ki a legjobbakat. Oreo, Burberry, BBC, DreamWorks Animation, Ferrari, Warner Bros – a nekik készült nyertes kreatív munkák mellett most a Lounge Group ügyfelei is felkerültek a Muse Creative Awards győzteseinek listájára. „Elsősorban annak örülök, hogy a Muse-on győztes munkáink most eljutnak olyanokhoz is, akik eddig nem ismerték őket, esetleg nem figyeltek még fel az ügynökségre. Azt gondolom, mindegyik olyan színvonalat képvisel, amellyel szívesen mutatnám be magunkat, a gondolkodásunkat, illetve a szakmai elképzeléseinket. Remélem, hogy ezekre a kampányokra más fesztiválokon is felfigyelnek majd” - mondta a cégcsoport kreatívigazgatója, Radovics Péter.



A Lounge Design a következő munkákkal nyerte el az elismeréseket: MVM Csoport „Future Talks” (platinum és arany – print és online hirdetés kategória), Szerencsejáték Zrt. „Ötöslottó” image film (két platinum – film és kraft kategóriákban), MVM Csoport „MVM Edison 2020” film (két arany - film és kraft kategóriákban), Szerencsejáték Zrt. „Karácsonyi sorsjegy képeslap” kampány (arany – stratégiai program kategóriában), Magyar Telekom „Telekom x Ivan and the Parazol”(arany és ezüst – social media influencer kampány és márkázott tartalom kategóriákban). A nemzetközi siker azért is nevezhető jelentősnek, mert a nevezett munkák a pandémia idején születtek, így a kreatív szakembereknek újfajta kihívásokkal és nehézségekkel kellett szembenézniük. „Bár nehéz időszakban születtek ezek a kampányok, a kreativitásra, ilyen jellegű közös munkára nem feltétlenül hat mindez hátrányosan. Amit elveszítünk bizonyos területeken, azt visszakapjuk máshol, azaz szerintem, ha jól menedzseljük az új helyzeteket, akár előnyünkre is fordíthatjuk őket szakmailag” – mondja Radovics Péter. A kreatívigazgató személyes kedvence az MVM Future Talks kampánya. Mint fogalmaz: az ötlet, a megvalósítás és a különböző kulturális utalások, vonatkozások rétegei egyszerre vannak jelen, és a célcsoport számára egyetlen pillanat alatt, egyszerre érthetőek meg. Épp annyi idő alatt, amennyi egy ilyen hirdetés megnézésére jut az életünkből. Szórakoztató és képes elgondolkodtatni, azaz akár képes arra is, hogy elérje a célját, és az érdeklődést akcióra váltsa.