Navalnij-ügy: Mossa kezeit a Kreml

Putyinék szerint az orosz ellenzéki politikus esete kizárólag a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat hatáskörébe tartozik.

Alekszej Navalnij esete nem tartozik a Kreml hatáskörébe. A vele kapcsolatos minden kérdést a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálathoz kell intézni és ha bármilyen jogsértés esete merülne fel, akkor az azzal kapcsolatos kérdéseket az ügyészséghez kell intézni - mondta Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva.

A média képviselői arra is kíváncsiak voltak, reagált-e a Kreml az Egyesült Államok azon figyelmeztetésére, hogy ha az éhségsztrájkoló Navalnij meghal, akkor Oroszország komoly következményekre számíthat. Peszkov szerint a Kreml nem reagált az amerikai „fenyegetésre”.

Szerdán ugyanis a hatósági tiltás, a szervezők reggeli őrizetbe vétele ellenére Oroszország kétszáz településén vonultak utcára tüntetők Navalnij szabadon bocsátását követelve. A megmozdulásokat monitorozó civil szervezet, az OVD-Info jelentése szerint a megmozdulások során legkevesebb 1004 személyt tartóztattak le (más források szerint 1700-t). Legtöbbet, 351-, Szentpéterváron vettek őrizetbe. Emberi jogi szervezetek és nyugati politikusok sora szólította fel Moszkvát Navalnij szabadon bocsátására és fejezte ki aggodalmát egészségi állapota miatt. Szerdán az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Navalnij azonnali külföldre szállítását, külföldi gyógykezelését sürgette, mivel minden jel arra mutat, hogy a katonai kórházban, ahová a büntetőtelepről átszállították hétfőn, nem kap megfelelő orvosi ellátást. Vlagyimir Putyin eközben rea­gált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére, aki a napokban meghívta őt a kelet-ukrajnai szakadár területre, a Donbászra. Az orosz elnök nem utasította el a személyes találkozó lehetőségét, de az üzente Zelenszkijnek, hogy Moszkvában bármikor szívesen látják őt.

Putyin csütörtökön Alekszandr Lukasenko belorusz elnököt fogadta az orosz fővárosban.

Minszki előzetes jelentések szerint a két elnök többek között a „jelenlegi kihívásokra és fenyegetésekre adott közös reagálás kérdését” is megvitatják. Amint arról a Népszava is beszámolt, Moszkva állítja, hogy az orosz hírszerzés meghiúsított egy Lukasenko elleni puccskísérletet, amelynek egyik lebukott szervezője amerikai állampolgár is. Putyin és Lukasenko ebben az évben már másodjára találkoztak, legutóbb február 22-én Szocsiban.