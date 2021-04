"Húsz év megtakarítását vitte el a bezárás"

Készülnek a vendéglátóhelyek a hétvégi nyitásra. A dolgozók 30-40 százaléka hagyta ott munkáját az elmúlt hónapokban. Áremelkedés várható.

Éttermi dolgozók sürgölődnek körülöttünk a Ráday utcában. A csütörtöki napsütésben húzzák fel a terasz berendezéseit, hogy szombatra készen álljon minden a vendégek fogadására. A készletfeltöltés a legtöbb helyen már megtörtént. A vendéglátósok leginkább a sörfőzdék miatt aggódtak, hogy lesz-e elegendő kézműves sör, de – mint az egyik kocsma csaposától megtudtuk - a sörfőzdék is rákapcsoltak. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis a terasznyitás feltételéül azt szabta, hogy három és félmillió ember legyen beoltva. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy péntekre meglehet ez a szám, és az ezt követő napon, szombaton kinyithatnak a teraszok. Este fél 10-ig lehetnek majd nyitva, és este 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete. Sokaknak azonban ez már késő lesz. A Ráday utcában alig néhány helyen építenek most teraszt. Ahol nem, ott nagy valószínűséggel a tulajdonos úgy döntött: vége. Ez történhetett a Ráday utca egyik legendás, nagy múltú éttermével is: a kirakatában most a „kiadó” tábla díszeleg. - Ma még nehéz megbecsülni, hány vendéglátóhely üzemeltetője döntött úgy, hogy ténylegesen befejezi a tevékenységét – fogalmazott érdeklődésünkre Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének (VIMOSZ) elnöke. Szerinte nyárra derülhet ki, hogy milyen hatással voltak a szektorra a járvány miatti korlátozások. Ha az idén is elmaradnak a turisták, az komoly gondokat okozhat a fővárosi vállalkozásoknak. A szakma már így is súlyos veszteségeket szenvedett el: még a jó nyári szezont zárt balatoni vendéglátósok körében is 30 százalékkal esett vissza az árbevétel. A fővárosban a helyzet sokkal drámaibb volt, mivel a nyári turistaszezon mellett az év végi karácsonyi szezon is kiesett. A vállalkozások a tartalékaikból éltek. „Mi a dolgozóinkkal úgy működtünk mint egy család. Volt, hogy mi támogattuk őket és volt, hogy ők minket” – mondta az egyik étterem tulajdonosa, aki a zárás idején is fizetést adott alkalmazottainak. Az állam helyett. A kormány „válságkezeléséről” neki és kollégáinak is rendkívül elítélő véleménye van: szerinte brutális és ostoba döntés volt, hogy egy teljes szektor dolgozói mindenfajta segítség nélkül maradtak. A férfi nem titkolta: azért élte túl vállalkozása a korlátozások miatti leállást, mert a fővárosban négy másik üzlete is van, illetve külföldön is vannak érdekeltségei, amiből voltak megtakarításai. Ezek, mint mondja, most semmivé lettek. Úgy saccolja, a családja 15-20 évnyi megtakarítása égett el nyolc hónap alatt. Ez volt az ára annak, hogy most talpon vannak, és várják a nyitást.



A VIMOSZ elnöke szerint tavasszal ugyan gyorsan jött a kormányzati segítség, így az ágazat illetékmentességet kapott, illetve rövidített munkaidő-támogatást, ám a második hullámhoz kötődő támogatás csak november-december körül érkezett. Azaz a vállalkozások jó részének hónapokig vendég és támogatás nélkül kellett túlélnie. A másik komoly probléma, hogy a kormányzati támogatás kizárólag az alkalmazottak bértámogatására vonatkozott, ám az üzemeltető rezsiköltségeire nem. Az ágazatban dolgozók 30-40 százalékát kellett elbocsátania a munkaadóknak. Volt, ahol komoly kompromisszumok árán sikerült megtartani a törzsgárdát, de ők most némi helyzeti előnyből indulnak. „Aki a kényszerszünet idején szélnek eresztette a dolgozóit, az most foghatja a fejét” - mondja egy étterem-söröző tulajdonosa. A terasznyitásra ugyanis „élesben” kell működnie mindennek, mintha nem is lett volna nyolc hónapnyi fennakadás. Ha valaki most akar egy-két nap alatt dolgozót toborozni, az biztosan nem fog sikerülni. A szakma egy része jobb híján mindenféle munkát elvállalt a kieső hónapok alatt. Jócskán voltak, akik a kényszerszünetben gyártósori, bolti munkalehetőséget fogadtak el, és most már nem fognak visszamenni a vendéglátásba. Gál Pál Zoltán is megerősíti, gondot okoz, hogy az ágazat már évek óta munkaerőhiánnyal küzd, és a járvány miatti leállás sokakat eltérített a vendéglátástól. A munkaerőhiány pedig bérnövekedést eredményez. Szerinte az alapanyagár-infláció és a forint-euró árfolyam alakulása is felfelé hajtja a vendéglátóhelyi árakat. - Nagy kérdés, hogy az új árakból mennyit hajlandó a piac elfogadni, és hogy az állam részéről lesz-e valamilyen adócsökkentés – mondta az elnök, aki szerint nem lehetetlen, hogy a Balatonnál tavalyhoz hasonlóan az idén is jobban tudnak árat emelni a vendéglátósok, míg a fővárosban vagy másutt vidéken kevésbé. Azaz áremelkedés szempontjából kettészakadhat a szakma.

"Remélhetőleg nem lesz negyedik hullám" – Hajnali közlönyolvasásra készülünk – mondta Zsendovits Ábel, a Szimpla romkocsma tulajdonosa annak kapcsán, hogy a vendéglátósok a nyitás részletszabályait várhatóan ismét csak az utolsó pillanatban fogják megismerni. A kormány Facebook-oldalán megjelent rövid tájékoztatásból annyi derült ki, hogy nem kell majd maszkot viselnie a teraszokon a vendégeknek, de a felszolgálóknak igen, illetve kötelező lesz az asztaltársaságok között távolságot tartani. Úgy tudják, azt nem kell ellenőrizniük, hogy a vendég rendelkezik-e védettséget igazoló okmánnyal. A romlandó cikkek, mint a csapolt sörök és az élelmiszerek beszerzésével kénytelenek voltak kivárni a vendéglátósok. Többen is azt mondták lapunknak, hogy a gyártóktól vásárolható sör mennyisége korlátozott volt, mert a gyárak költséghatékonysági okokból nem halmoztak fel romlandó söröket a hordókban. Nem könnyű megtervezni, hogy mekkora forgalomra lehet számítani. Bár a Szimpla vezetője optimista, a legtöbb vendéglátós szerint a teraszok megnyitása sok embert fog ugyan vonzani a következő egy-két hétben, de több hónapos viszonylatban, főleg a nyáron nem lesz elég vendég Budapesten, ami sok vállalkozást juttathat a csőd szélére. Zsendovits mellett más tulajdonosok is azt mondták, a járvány alatt a vendéglátók negyede mehetett csődbe, de a nyitás után hasonló lemorzsolódás várható. – Remélhetőleg nem lesz negyedik hullám, mert az végleg letarolná a szektort – mondta Zsendovits Ábel. UNYATYINSZKI GYÖRGY

Csak a halottak száma biztos

A világ országai közül lakosságarányosan - egy millió lakosra számítva - Magyarországon halnak meg a legtöbben Covidban. Ezt mutatta már e hét második felében a worldometers.com járványadatokat gyűjtő amerikai weboldal is. Hazánk 2697 embert, míg a nyomunkban járó Csehország 2684-et veszített egymillió lakosonként. Bármennyire riasztó ez a szám, önmagában ebből még nem lehet pontos képet alkotni a magyar helyzetet illetően. Mivel ennek az adatnak az alapja a járványban elhunytak pontos összeírása, így az egyes országok eredménye erősen függ a helyi adatrögzítési szabályoktól. Míg Magyarországon valamennyi Covid-fertőzött halott benne van az adatsorban, addig más országokban egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. Például Ausztriában és még jó néhány európai országban csak azokat számítják a Covid-halottak közé, akiknek életükben volt pozitív labor-tesztjük. Az egymillió főre jutó halottak száma mellett figyelembe kell venni a járvány halálozási rátáját is. A fent említett statisztikában azt látjuk, hogy nálunk egymillió emberre 78 ezer 934 koronavírus-fertőzött jut, így azok halálozási rátája 3,4 százalék. Ezzel szemben a már említett Csehországban – ahol kereken kétszer annyi fertőzöttet írtak össze - ez az arány csak fele akkora. Persze ez a beállítás is erősen torzít, hiszen tudvalevő, hogy a magyar hatóságok a járvány eleje óta kerülték a széles körű tesztelést. Így ugyanannyi ember között fele annyi Covid-fertőzöttet találtak mint a cseh kollégáik. A kevés számú elvégzett teszttel ez úgy függ össze, hogy akik könnyebb tünetekkel megúszták, illetve nem kerültek kórházba, azok láthatatlanok maradtak a statisztika számára. Legutóbb a 2020. nyár eleji H-Uncover vizsgálattal próbálták felmérni, hogy nálunk mekkora lehetett a járvány valós mérete. Akkor azt nézték, hogy az emberek mekkora részének van nyoma a szervezetében a vírusnak. Az akkori adatok alapján kereken 60 ezerre becsülték a fertőzöttek, illetve az azon már átesettek számát, miközben az ismert covidosok akkoriban még 4 ezren sem voltak. Azaz a járvány mintegy tizenötször több embert érintett, mint ahányat az egészségügy hivatalosan összeszámolt. Hogy pontosan mi volt a helyzet a járvány második-harmadik hulláma alatt, nem tudjuk, mert a kontroll vizsgálat folytatása elmaradt. Lapunknak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az első kutatás vezetője ezt korában azzal indokolta, hogy jött a harmadik hullám és megakadályozta a folytatást. De elképzelhetőnek tartja, hogy ősszel lehet egy hasonló reprezentatív vizsgálat. A járvány kezelése, értékelése szempontjából fontos lenne látni, hogy ténylegesen mekkora volt a járvány allatti többlethalálozás, vagy milyen arányban sikerült megmenteni a menthető fertőzötteket. Azt is jó lenne tudni, mennyi halálesetért tehető felelőssé az egészségügyi rendszer kényszerű vagy indokolatlan leállítása. Ám ezekhez pontos haláloki kimutatások, kutatások kellenének, amihez pedig időre és feltárási szándékra lenne szükség.