A Habsburg-családnak semmi köze a Dunaferr-ügyhöz

Védettséget mérő antitest-tesztet csináltat a szociális otthonokban és hajléktalan-ellátásban a fővárosi önkormányzat.



Egy dologban ért egyet Palkovics László miniszterrel Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes a Fudan Egyetem budapesti campusával kapcsolatban, miszerint ő is tárgyalna. De ezzel ki is merült a közös halmaz. A főváros ugyanis azt kéri a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a kínai egyetemmel kapcsolatos dokumentumokat, beleértve a stratégiai megállapodást is, de eddig erre nem sok szándékot mutatott a kormány. Másrészt a városvezetés ragaszkodik ahhoz, hogy egyetlen kollégiumi férőhellyel se legyen kevesebb a diákvárosban a korábbi tervekhez képest. Ez szintén nehezen megvalósítható, ha részben kollégiumi épületek helyén épülne meg a kínai egyetem.

Kiss Ambrus egyelőre korainak tartott egy esetleges helyi népszavazás kiírásáról beszélni, bár Karácsony Gergely főpolgármester korábban kijelentette, hogy támogatja Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kezdeményezését.

De nemcsak a Fudanról nem egyeztet a kormány a fővárosi önkormányzattal. Mint Kiss Ambrus elmondta: elakadtak az elvonások kompenzációjáról szóló tárgyalások, a helyreállítási alapról szóló egyeztetésekből pedig csak egyet tartottak meg. A főváros összeállított és a kormánynak el is küldött egy hosszú projektlistát, ám az Orbán-kabinet egyet sem vett be a Brüsszelnek készített tervezetbe. Holott a kormányzati anyagban vannak olyan programok, amelyek indikációja némely budapesti javaslatnál is érvényesül, mint például a magas szállópor koncentráció, amelynek orvoslására kazáncsere-programot hirdetne a főváros, de ez sem került fel a kormány listájára. Az 5900 milliárd forintos helyreállítási alap felhasználását célzó magyar tervezet túlságosan beton és vas központú. Ezzel nemcsak az a baj, hogy ettől nagyon megdrágulnak majd a beruházások, hanem az is, hogy a gazdasági hatás csak nagyon lassan csorog le a mikrovállalkozások és az egyének szintjére. Ennél sokkal gyorsabb hatást lehetne elérni olyan aktív munkaerőpiaci programokkal, amilyeneket a spanyolok indítottak. Ezek gyorsan elindíthatóak, az érintettek számára gyorsan elérhetőek, ráadásul a kereslet gyors fokozására alkalmas eszközök, szemben a nagyszabású építkezésekkel. Jövő héten nyilvánosságra hozzák a főváros saját „oltás-hatékonysági” vizsgálatának eredményét. A fővárosi szociális és hajléktalanellátó intézményeinek 1414 lakóját és dolgozóját érintő kutatásban azt nézik meg, hogy a betegségen-oltáson átesettek vérében milyen mennyiségben termelődött védettséghez szükséges antitest. A főpolgármester-helyettes az első eredményeket nagyon biztatónak nevezte, ezek alapján az oltások működnek.



A főváros egyébként a vizsgálatot egyfajta referenciapont meghatározásnak tekinti. Az antitest-mérést később ismételve időben felmérhetik, hogy az idősotthonokban élők és dolgozók továbbra is megfelelő védettséggel rendelkeznek-e.