A WHO és az EMA hamarosan együtt vizsgálja meg a Szputnyik V gyártását

Szakértőik jelenleg az orosz oltóanyag klinikai gyakorlatát ellenőrzik.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői május 10-én kezdik meg közösen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakértőivel a Szputnyik V Covid-19 elleni védőoltás gyártási eljárásának vizsgálatát – jelentette be csütörtökön a WHO.

– A megfelelő gyártási gyakorlatra vonatkozó felülvizsgálat május 10-től június első hetéig tart – közölte az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete a Reuters hírügynökség megkeresésére.

– A WHO és az EMA közös szakértői csoportja jelenleg az orosz Gamaleja intézet által kifejlesztett Szputnyik V megfelelő klinikai gyakorlatát ellenőrzi – közölte még a WHO.

A WHO szakértői április 26-án tárgyalják a Sinopharm kínai gyógyszergyár védőoltását a sürgősségi felhasználásra jóváhagyott vakcinák listájára történő esetleges felvétel szempontjából.

Ezt követi május 3-án a Sinovac kínai gyógyszergyár vakcinájának a vizsgálata. – Néhány nappal későbbre várjuk a döntést – közölte a WHO. A WHO eddig a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca/Oxford és a Johnson and Johnson vakcináját hagyta jóvá, elfogadva azok biztonságosságát és hatásosságát, útmutatót nyújtva ezzel az egyes országok gyógyszerfelügyeleti szerveinek.