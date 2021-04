Orbán: Megvan a 3,5 millió beoltott

A Fudan fővárosi campusa mellett megfér a Diákváros is Fürjes Balázs szerint, bár a kínaiakkal nem ő tárgyal, így azt se tudja, mit építenének.

Ritkán látott manőverezéssel próbál kimászni a maga ásta politikai és kommunikációs gödörből az Orbán-kormány Diákváros-ügyben. Egyezerre igyekeznek fenntartani a kínai partnernek tett ígéretüket és próbálják megnyugtatni az atlétikai világbajnokság rendezésének visszavonásával fenyegetőző fővárosi önkormányzatot. Az utóbbit először Gulyás Gergely kapta feladatául, de később rálőcsölték a döntéshozatalból egyébként kihagyott Fürjes Balázs Budapest és az agglomerációért felelős államtitkárra és a projektgazda Budapest Fejlesztési Központot vezető Vitézy Dávidra. Az államtitkár csütörtöki sajtótájékoztatóján már egyenesen így értékelte a helyzetet: „Van egy nagyívű tervünk: a Diákváros fejlesztési program. A jó hír az, hogy ezt a kormány, a főváros, az érintett kerületi önkormányzatok és a szakmai is támogatja.”

A Déli Városkapu-Diákváros helyszíne vízfelületekkel együtt csaknem 200 hektáros rozsdaterület, amely évek óta elhanyagolt, hegyekben áll ott a szemét, de ezzel együtt is aranytartaléka a városnak.

Ezt ismerte fel az államtitkár szerint a kormány, amikor a fejlesztése mellett döntött. A beruházás négy részre bontható, az első a Baranyi-terv (Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester atlétikai stadion-építéséhez kötött paktumának) megvalósítása, amelynek értelmében felépül az új stadion, illetve a ferencvárosi sport- és szabadidő park. A második rész az észak-csepeli hatalmas közpark tanösvényekkel, futókörökkel megtűzdelve. A harmadik a Diákváros, amely 8-12 ezer diák szállását és kiszolgálását biztosítaná. A negyedik az úgynevezett tartalék zóna, amelyet korábban üzleti és irodacélú hasznosításra jelöltek ki. Ezen a területen kapna helyet a Fudan Egyetem, így az államtitkár szerint a Diákváros is megépülhet. A közlés nem csupán azért meghökkentő, mert hónapokig vártak vele, hanem azért is, mert ellentétesnek tűnik a korábbi kormánydöntésekkel. A kormány decemberben egy meglehetősen homályos tartalmú határozatban szögezte le, hogy egyetért a Fudan Egyetem budapesti campusának fejlesztésével, sőt, a megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogát is megszerzi. A kiszemelt ingatlanok megvásárlására 821 millió forintos keretet határoztak meg. A fix számból úgy tűnt, pontosan tudják, mely ingatlanokat kell megvenni. Érdekes, hogy egy másik, szintén tavaly decemberi kormányrendeletben 42 olyan közterületet jelöltek meg, amelyet az új atlétikai stadion és a majdani diákváros megvalósítása érdekében a következő 45 hónapon keresztül díjmentesen használhatnak a kivitelezők. Márpedig a Diákvárosban a Nagyvásártelep rekonstrukcióján túl más beruházásról nem szóltak a hírek, így nehezen érthető, miért kellett ekkora építési felvonulási területet kijelölni ilyen hosszú határidővel. A Direkt36 oknyomozó portálhoz kiszivárgott, február 24-i kormányülésen készült emlékeztető már világosabban fogalmaz: a kabinet arról is döntött, hogy az egyetemi „beruházás a Budapest Diákváros–Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén valósul meg”.

A kormány számára készült előterjesztés szerint hatalmas, 520 ezer négyzetméteres lenne a kínai campus. Ráadásul a budapesti Fudan Egyetem 540 milliárdosra becsült építése jelentős részben kínai alapanyagokból, kínai munkával valósulna meg, de a költségeket Magyarország állná, részben a Kínai Fejlesztési Banktól felvett hitelből.

Fürjes viszont tegnap már azt hangsúlyozta, a campus nem a Diákváros helyén, hanem a tartalékzónában kap helyet. Ám az nem derült ki, hogy pontosan mely ingatlanokat adnák oda a kínai egyetemnek és arról sem bocsátkozott becslésbe, hogy ezek megszerzése mennyibe is kerül majd. Csak annyit árult el a Népszava kérdésére, hogy az ingatlanvásárlásokra léteznek előkalkulációk, de ezek közlése az eladókat hozná előnyös helyzetbe. Így továbbra sem tudható, hogy korábban mire alapozva határozták meg a 821 millió forintos költségkeretet a Fudannak szánt ingatlanok megvásárlására. Az államtitkár azt még hozzátette, hogy a kínaiak el tudják fogadni a norvég Snohetta építésziroda által készített városszerkezeti mesterterveket, de hogy a kínai egyetem hány darab és mekkora épületet építene a területre, nem derült ki. Ugyanakkor Fürjes a csütörtöki sajtótájékoztatónak megágyazva véleménycikket írt az Indexnek, amelyhez egy térképet is csatolt. Ezen a Fudan Egyetemhez két területet is bejelöltek. Az első a Nagyvásárteleptől a Kvassay Jenő és a Soroksári út felé eső rész, mint első ütem. Ez nem túl nagy terület, itt 520 ezer négyzetméter kialakítása csak sok emeletes, egymás mellé zsúfolt épületekben lehetséges. A második ütemként jelzett terület (ha valóban ez is az egyetemé lesz) viszont most részben az Obi barkácsáruház területe. (A Népszava megkereste ez ügyben az áruházláncot is, de lapzártáig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.) Ezen felül jeleztek egy harmadik ütemet is, amelynek helyszíne közvetlenül a Kvassay Jenő út melletti sáv.



Ennél is érdesebb, hogy jeleztek egy másik, a kínai egyetemnek szánt területet is, mégpedig Weiss Manfréd út mellett a szigetcsúcstól kezdődően hosszan elnyúlva – ám erről eddig szó sem volt.