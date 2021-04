Szürke bálna tévedt Olaszország partjaihoz (videó)

Az új time-lapse funkcióval egyértelműbb képet kapunk a változó bolygónkról, nemcsak a problémákat, hanem a megoldásokat, az évtizedek alatt kibontakozó, szép természeti jelenségeket is észre lehet venni.

Az új time-lapse funkcióval a Google Earth felhasználói visszatekerhetik az időt, és megnézhetik, hogyan változott a világ több évtized alatt – írta az Index a keresőcég közleménye alapján. A cég célja az is, hogy az eszköz reklámozásával felhívja a figyelmet az éghajlatváltozásra és más környezetvédelmi kérdésekre. A time-lapse fotózási technikával a hosszú idő alatt felvett képek később rövid idő alatt játszhatók le. A nézőben ez az idő felgyorsulásának érzetét kelti, ezért az idő fotózásának is nevezik. Ezt a módszert a Google a saját professzionális eszközeivel és az elmúlt 37 év több millió műholdfelvételei segítségével arra használta, hogy az emberek „végigpörgethessék” az eltelt időt. Így például a globális felmelegedés mellett a gleccserek visszahúzódása vagy az Amazonas erdőirtása is látható az idő múlásával. Az eszközhöz egy böngészőben lehet hozzáférni. Néhány előre összeállított virtuális túra mellett tetszőleges helyszíneket beírva megnézhetők a rendelkezésre álló képek. A funkció használatával egyértelműbb képet kapunk a változó bolygónkról – olyat, ami nemcsak a problémákat, hanem a megoldásokat is megmutatja, valamint az évtizedek alatt kibontakozó, lenyűgözően szép természeti jelenségeket is – írta a keresőóriás. A táj változásának látványos példájaként a Cape Cod homokjának elmozdulását és a kazahsztáni Aral-tó kiszáradását mutatta be. Egyben dokumentálja a világ városainak fellendülését is – Las Vegas gyors terjeszkedésétől a dubaji mesterséges szigetek építéséig. Bár az átlagos felhasználó egyszerre csak a rendszer egy apró töredékét látja, a Google szerint az animált time-lapse képek egyetlen óriási videómozaikot alkotnak, amely egyedi videórészletekből áll. Tudomásunk szerint a Google Earthben az időzített felvétel a legnagyobb videó a bolygónkról – közölte a vállalat. A Google Earth új verziója 24 millió különböző műholdképet használt fel, amelyek a NASA, az amerikai földtani intézet Landsat-projektje és az EU Copernicus nevű projektje segítségével készültek. A 24 millió kép 1984-ig nyúlik vissza, és 20 petabájt – 20 millió gigabájt – tárhelyet foglal el, valamint „négymilliárdnyi pixelt” tesz ki – közölték. Ezek együttesen egyetlen videó 4,4 terapixeles méretét teszik ki – ami a Google szerint több mint félmillió 4K ultranagy felbontású videónak felel meg. Mindezen adatok feldolgozása több mint kétmillió órányi számítógépes időt vett igénybe a Google tulajdonában lévő több ezer, nagy teljesítményű gépén. Az adatfeldolgozás hatalmas mennyiségű energiát fogyaszt, és jelentős környezeti hatással jár, de a cég azt állítja, minden adatközpontja szén-dioxid-semleges, igaz, ezt úgy éri el, hogy környezetvédelmi projektekért fizet, hogy „ellensúlyozza” a saját energiafelhasználását.