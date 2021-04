3427 az új fertőzöttek száma, meghalt 207 beteg

Szerdától vagy csütörtöktől a beoltottak számára látogathatók lesznek többek között a színházak, a tánc- és zeneművészeti előadások, a cirkuszok, a mozik, az edző- és fitnesztermek, a kalandparkok, a sportesemények, de kinyitnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is.

Szombattól kinyithatnak a teraszok, miután az operatív törzs ülésén elhangzott, t öbb mint 3,5 millió embert már beoltottak; rám is vár egy korsó sör – jelentette be az operatív törzs péntek reggeli üléséről érkező Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő megismételte, amit Gulyás Gergely , a Miniszterelnökséget vezető miniszter már a csütörtöki Kormányinfón is bejelentett: egy-két szabályt meg is kellett változtatni, mivel a vendéglátóhelyek teraszai eset fél tízig tartanak nyitva, a kijárási tilalom szombaton este 11 órától lép életbe. Orbán Viktor azt is bejelentette: a jövő hét közepén meglesz a 4 millió beoltott, és megvan a terv is: szerdától vagy csütörtöktől megnyitjuk a szolgáltatások körét mindazoknak, akinek van védettségi igazolványuk . Így látogathatók lesznek többek között a színházak, a tánc- és zeneművészeti előadások , a cirkuszok, a mozik, az uszodák, a közfürdők, a könyvtárak, az edző- és fitnesztermek, a kalandparkok, a sportesemények, de kinyitnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is. A kormányfő újfent arra biztatott mindenkit, hogy regisztráljon a vakcinára , és fogadja el azt amit felajánlanak számára, „hiszen a lakosság fele már élvezheti jövő héten a beoltottság előnyeit”. Ugyanakkor nem mulasztotta el az ellenzék ócsárlását: „Fontos, hogy az oltásellenesek hangját túlkiabáljuk. (...) Nem értem, hogy miért veszélyezteti a magyarokat a baloldal.” Orbán Viktor azt jósolta, hamarosan elérünk arra a pontra is, hogy már mindenki be lesz oltva, aki regisztrált, és Magyarországon lesz még kellő számban vakcina, akkor a vakcinákat fel fogják ajánlani a nagyvilágban élő magyarok számára, jöhetnek bárhonnan. Arról is szólt, hogy már a 16-18 éves korosztály is beoltható Pfizer vakcinával, így el is különítenek számukra annyit, amennyi lehetséges a mostani körülmények között. Elégedett volt a miniszterelnök az óvodák és az iskolák hétfői „zökkenőmentes” nyitásával kapcsolatban, megemlítve, hogy a szülők jóval több, mint fele elengedték gyerekeiket az intézményekbe. A veszélyhelyzet vitatott meghosszabbításáról Orbán Viktor azt mondta, ahhoz, hogy lépésről lépésre újraindíthassák az országot, fontos, hogy a kormány „cselekvőképes” legyen. – Amint erre nem lesz szükség, vissza fogjuk adni a felhatalmazást – tette hozzá. Szólt arról is a kormányfő, hogy szerinte az idei állami költségvetés módosítása, majd a 2022-es, majd benyújtandó tervezet is a „gazdaság újraindítását” szolgálja, s megjegyezte: a vállalkozásoknak nyújtott segítségek mellett a vendéglátósok annak ellenére is megkapják a májusi bértámogatást, hogy már most kinyithatnak. – Nem akarok tárgyalni Brüsszellel az Európai Unió helyreállítási tervéről – fogalmazott Orbán Viktor, majd azt fejtegette, hogy őt inkább már a jövő foglalkoztatja, hogy mi lesz egy esetleges újabb válsághelyzet idején, „lesz-e saját vonala az EU-nak, vagy beszorulunk Kína és az Egyesült Államok közé”. Végül egy kérdésre, a szombati rendőrnap, védőszentjük, Szent György napja alkalmából kifejtette: a koronavírus-járvány elleni küzdelemben az ápolónők és az orvosok mellett a rendőröknek is köszönetet kell mondanunk, hogy „nem haladtunk a káosz felé, nem bomlott fel a közrend”. Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy a rendőri szakma ma megbecsülésnek örvend, és ismét elővett egy általa az elmúlt időszakban ismételgetett toposzt : „Én az utcai harcosok antikommunista világából érkeztem. Úgy harminc éve még azt kiabáltuk a rendőröknek, hogy vettünk nektek Yamahát…”