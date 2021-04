Műanyagpalackoktól fuldoklik a Duna

2000 PET-palackot szedtek össze a Greenpeace és a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport önkéntesei a Szentendrei-sziget 500 méteres partszakaszán.

80 zsák műanyaghulladékot gyűjtöttek össze a Szentendrei-sziget 500 méteres partszakaszán a Greenpeace Magyarország és a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport önkéntesei április 17-én. A Szentendrei Duna-ág melletti erdős területen felhalmozódott szemét számottevő része kiürült PET-palack volt, amely leginkább olyan nagyvállalatoktól származik, mint a Coca-Cola, a PepsiCo és a Szentkirályi Magyarország Kft. – közölte a Greenpeace Magyarország. Mint írták, azt várják a műanyagszennyezésért felelős cégektől, hogy szakítsanak az egy használat után szemétté váló PET-palackokkal, és Magyarországon is vezessék be az újratölthető italcsomagolásokat. Az önkéntesek az összeszedett hulladékon márkavizsgálatot is végeztek, hogy felmérjék, melyik cégektől származik a szemét. Az átvizsgált 2000 darab műanyag hulladék mintegy harmada (624 db) volt egy adott márkához, illetve vállalathoz köthető. A beazonosított szemét több mint fele, 325 darab PET-palack a Coca-Colától származott. Ez, a környezetvédelmi szervezet szerint nem meglepő, a nemzetközi márkavizsgálatok szerint is „a Coca-Colától származik a világon a legtöbb környezetbe kijutó műanyaghulladék.” A márkavizsgálat alapján a második legtöbb szemét, 101 PET-palack (16%) a Pepsihez köthető, a Szentkirályi Magyarország Kft. termékeiből 56 darab palackot (9%) találtak. 25 darab, „szinte egy az egyben megmaradt” Margitszigeti Kristályvizes palackot is találtak, ami azért érdekes, mert ezt a formát nagyjából tíz éve kivontak a forgalomból. Mint írták, ez is azt támasztja alá, hogy a természetbe kikerült PET-palackok még hosszú ideig szennyezik a környezetet, mikroműanyagokra töredezve pedig évszázadokon keresztül jelentenek komoly fenyegetést az élővilágra. „A szétválogatott műanyagot újrafeldolgozó üzembe juttattuk el, de a Duna által évek alatt lerakott szemétből rengeteg maradt még a szigeten, ezért arra buzdítunk másokat is, hogy ha arra járnak és tehetik, gyűjtsék a hulladékot. Mi biztosan folytatjuk a munkát“ – nyilatkozta Tóth-Kalló Éva, a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport önkéntese. A szervezet szerint azonban az újrahasznosítás önmagában nem jelent kiutat a műanyagválságból, az egy használat után szemétté váló palackok pedig nemcsak környezetszennyezők, hanem pazarolják is az erőforrásokat és rombolják a klímát, hiszen előállításukhoz értékes nyersanyagot, a Föld mélyéből származó kőolajat használnak. „A kormánynak jogszabályokkal kell köteleznie a cégeket az egyszer használatos italcsomagolások garantált újrahasznosítására és újratöltésére. Előrelépés, hogy a közelmúltban elfogadott törvény értelmében 2023-ban Magyarországon is bevezetik a kötelező visszaváltási rendszert, azonban az igazi megoldást a tartós, újratölthető, újrahasználható csomagolóanyagok jelentenék a műanyagszennyezés megfékezésére” – hangsúlyozta Simon Gergely, a Greenpeace kampányfelelőse. A szervezet egyszer használatos italcsomagolások kivezetésére indított petícióját már több mint 30 ezren írták alá.