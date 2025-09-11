Fertő tavi gigaberuházás: újra bírósághoz fordul a Greenpeace

Az új engedély alapján még több házat húzhatnak fel. A civil szervezet szerint azonban azok csak úgy férnek el, ha nem marad rés közöttük, amivel gyakorlatilag kizárnák a nagyközönséget a házak előtti tópartról. Dacára annak, hogy Magyarországon jogszabály tiltja a parti sáv beépítését.