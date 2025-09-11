A Greenpeace az Európai Bíróság mostani döntése után felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza Paks 2 állami támogatásának engedélyét., az Energiaklub szerint az a szélenergia és más megújulók fejlesztésére, a tárolás bővítésére, valamint energiatakarékossági és hatékonysági beruházásokra kellene fókuszálni.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség fellebbezett.
A munkálatok most hét-nyolc éves csúszást mutatnak.
Az új engedély alapján még több házat húzhatnak fel. A civil szervezet szerint azonban azok csak úgy férnek el, ha nem marad rés közöttük, amivel gyakorlatilag kizárnák a nagyközönséget a házak előtti tópartról. Dacára annak, hogy Magyarországon jogszabály tiltja a parti sáv beépítését.
A Greenpeace még nem sokkal azelőtt készített hőkamerás felvételeket a minisztériumoknak helyet adó ingatlanokról, hogy beköltöztek volna a tisztviselők, de a helyzet változatlan.
Több ezer ember énekelt együtt egy hatalmas békejelet alkotva szerda este a Hősök terén, hogy Ukrajna lerohanása ellen tiltakozzanak, valamint hogy így fejezzék ki együttérzésüket a háború miatt szenvedő ártatlan emberekkel.
2000 PET-palackot szedtek össze a Greenpeace és a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport önkéntesei a Szentendrei-sziget 500 méteres partszakaszán.
A Greenpeace Magyarország decemberben tíz budapesti kórháznál, illetve négy forgalmas fővárosi csomóponton megmérte a levegő nitrogén-dioxid-szennyezettségét.
Milliókat zsebelt volna be a Nemzeti Földügy Központ az egykori mintagazdaság szétverése ellen tiltakozóktól, de a bíróság megálljt parancsolt.
Nem elég klímabajnoknak hívni magunkat, úgy is kell cselekedni – hívja fel a figyelmet a kormány abszurd klímavédelmi intézkedéseire a környezetvédelmi szervezet.
Sem a fenntarthatóságot, sem az egészségünket nem szolgálják a hivatalos táplálkozási irányelvek egy felmérés szerint.
Egy észak-budai és egy csepeli iskolában vett 1500 liternyi ivóvízmintából előbbi esetében 7, míg az utóbbi esetben 10 részecske volt kimutatható a Greenpeace Magyarország által rendelt vizsgálatban.
A környezetvédő szervezet szerint Magyarország akkor lehetne klímabajnok, ha a szavakat tettek is követnék.
Kritikus lehet a légszennyezettség több, gyermekeket, kismamákat és tüdőbetegeket ellátó egészségügyi intézmény bejáratának környékén – derül ki a Greenpeace friss mérési eredményeiből.
Olyan közismert személyek álltak ki a kezdeményezés mellett, mint Beer Miklós korábbi megyéspüspök vagy Pálinkás József, az MTA volt vezetője.
A környezetvédő szervezet petícióban követeli a kormánytól: védje meg Magyarország lakosságát.
A klímaváltozásról szóló nyomasztó hírek hatására sokan próbálják csökkenteni a műanyag-felhasználásukat, amelyhez a Greenpeace Magyarország adott segítséget.
Naponta 11 ezer, évente 4 millió gyerek asztmás megbetegedését okozza a közúti járművek szennyezőanyag-kibocsátása világszerte. A Greenpeace Magyarország az asztma világnapján mutatta be az iskolák környékén végzett légszennyezettségi méréseinek eredményét.
Győzött a Greenpeace Magyarország a baranyai adatkérési perben: a kormányhivatalnak ki kell adnia az igényelt közérdekű környezeti adatokat a zöld szervezetnek.
Csak pénzért, vagy egyáltalán nem akart kiadni közérdekű adatokat több kormányhivatal a környezetszennyezéseket feltáró civileknek.
Ismét civilek demonstráltak a Liget Budapest projekt ellen a Városligetben, ahol több mint ötszáz résztvevő formázta meg a "Ligetvédők szimbólumát", a bátorságot jelképező ökölből kinövő fát. Nem nyugszanak a kedélyek a kormányzati tervek ügyében, noha a szakma és a politika is ugyanazt hangsúlyozza: meg kell óvni a zöldterületeket. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK - FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM, NÉPSZAVA
A kishantosi biogazdaság egykor bérelt földjeinek kiárusítását akadályozták meg kedd délután Székesfehérváron Greenpeace-aktivisták, akik a helyszínen erőszakmentes eszközökkel tiltakoztak. Az aktivisták a terembe is bejutottak, ahol a berendezési tárgyakhoz láncolták magukat. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kedd este írásban közölte az MTI-vel, hogy egy be nem jelentett rendezvény kapcsán több embert igazoltattak kedden Székesfehérváron a Seregélyesi úton. Az ügyben a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.