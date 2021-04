Óriásit kaszáltak Matolcsyék a gyenge forinton

Akár egymillió forinttal is megdrágulhat egy 15 millió forintos jelzálogkölcsön.

Folyamatosan emelkedtek az idei első negyedévben a legnépszerűbb lakáshitelek referencia-kamatai. Az 1 százalékos növekedést azonban a bankok nem hárították át teljes egészében az ügyfelekre, így április elejétől 0,5 százalékos drágulás tapasztalható a jelzáloghiteleknél – derül ki a Duna House Pénzügyek elemzéséből. Ez viszont akár egymillió forinttal is megdrágíthat egy 15 millió forintos jelzálogkölcsönt.

Az első negyedévben az ügyfelek összességében 220,5 milliárd forint lakáscélú hitelt vettek fel. Ez ugyan 9 százalékkal elmarad az egy évvel ezelőtti azonos időszak adatától, de a gyengébb január és február után márciusban már jelentős növekedés jött.

Fülöp Krisztián, a Duna House Pénzügyek vezetője a következő negyedévben továbbra is élénk hitelpiacot vár, amelyet az esetlegesen tovább emelkedő kamatszintektől való félelem is hajthat. A 10 éves kamatok emelkedésével nem számít azonnali jelentős változásra a lakáscélú hiteleknél, de szerinte érdemes gyorsabb döntéseket hozni, mert a trend egyértelműen a növekedés irányába mutat. Az államilag támogatott hitelek konstrukciójában ugyanakkor sincs változás, így sokan élhetnek a garantált, végig fix 3 százalékos kamatozású hitel-lehetőségekkel – hangsúlyozta a szakértő. A kamatemelkedés fokozatosan jelentkezik a piacon, ezért az egyes pénzintézetek kínálata között még eltérés lehet, így érdemes több ajánlatot megvizsgálni. Fülöp Krisztián szerint a mintegy 1,5 százalékos BIRS kamatfixingérték 2,5 százalékra emelkedése nem kell, hogy pánikot keltsen, hiszen 2019 első félévében hasonló szinten járt a mutató (a BIRS az a kamatláb, amelyen a kereskedelmi bankok egymásnak nyújtanak hitelt hosszabb időtávra, és amelyhez mérten a bankok az ügyfeleknek nyújtott hiteleiket is beárazzák). Ez alapján az igénylők körében legnépszerűbbnek számító, 10 évre fixált kamatozású hitelek az eddigi átlagosan 3,7 százalék helyett várhatóan - ügyfél és ügylet minősítéstől függően - 4-4,5 százalékos kamattal lesznek elérhetőek a bankoknál.