364,02 forinton az euró

Nem hagyta magára a kormány a pandémia idején sem Mészáros Lőrinc vagyonholdingját, állami megrendelések, támogatások segítették gyarapodását.

A 2020-as év nemcsak társaságunk, de a magyar és a globális gazdaság számára is emlékezetes esztendőként vonul be az évkönyvekbe – írta a Opus Nyrt. beszámolójában Mészáros Beatrix a cég igazgatóságának elnöke. A cégcsoport a koronavírus-járvány nyomában járó gazdasági válság ellenére jelentősen, 228 milliárd forintra tudta növelni bevételeit tavaly, ami 20 milliárddal volt magasabb a 2019-es évhez képest. A cég árbevétel-növekedésében jelentős szerep jutott a kormánynak, illetve az adófizetőknek: csak a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési programból az Opushoz tartozó Hunguest szállodacsoport 17,5 milliárdos forintos támogatást kapott, további 17 milliárdot zsebeltek be a veszteséges Mátrai Erőműért, amelynek minden gondja immár az adófizetők vállát nyomja. Tavaly már beindultak a Budapest-Belgrád vasúttal kapcsolatos költségvetési kifizetések, s csak erre a projektre az Orbán-kormány 2020-ben 80 milliárd forintot fizetett ki, ami részben a cég bevételeit növelte. A vasútvonalat ugyanis a CRE magyar-kínai konzorcium építi, s ennek egyik magyar résztvevője a Mészáros-féle cégcsoport. A jelentésből számszerűleg nem derül ki mennyi pénz jutott ebből a Opusnak, ám arra utalnak, hogy munkák elkezdődtek, azok pénzügyi hatásai már megjelentek az Opus számaiban is. Nemcsak a cég árbevétele, de a működési eredménye is emelkedett: tavaly 22,8 milliárd forint volt a nemzetközi sztenderdek (IFSR) alapján számított működési eredmény, az EBITDA, ami 5,4 milliárd forinttal haladta meg a 2019-es üzemi eredményt. Ugyanakkor osztalékot a cég nem fizet, mert a komolyabb értékleírásokat hajtott végre, 16,5 milliárd forint értékben az építőipari ágazatban a 2018. évi felvásárlásokkal kapcsolatban. Így a cég veszteséges lett, ám a 2019-es mínusz 40 milliárdhoz képest tavaly mínusz öt milliárd forintra csökkent az adózott eredmény.

A beszámolót a tőzsde jól fogadta, ugyanis a nyitást követően 4 százalékkal drágultak a Mészáros-papírok, ezzel a csütörtöki kereskedés legjobban teljesítő cége lett az Opus. A Mészáros-cégcsoport ma már több lábon álló cégbirodalom, érdekeltségei vannak az építőiparban, az élelmiszeriparban, az energetikában, valamint a turizmusban. Ez utóbbi szenvedte meg leginkább a pandémiát, ennek következtében turizmusban-szállodaiparban foglakoztatott 1919 alkalmazottból 438 főt bocsájtottak el. A tulajdonosok a bezárás alatt a kormánytól kapott bő 17 milliárd forintos támogatást felhasználva felújításokba kezdtek. A teljes Opus-cégcsoportnál tavaly év végén 3085-en dolgoztak, ami azt jelenti, hogy az év folyamán 2781-gyel csökkent a létszám, ez az alkalmazottak 47 százaléka, ám ebből 2300 fő az eladott Mátrai Erőművel együtt távozott a cégtől.

A turizmusnál jóval válságállóbb volt az ipari szegmens, sőt az megváltozott igények miatt az élelmiszeripari divízióhoz tartozó KALL Ingredients Kft. és a Viresol Kft. fokozta a kézfertőtlenítő alapanyagául szolgáló alkohol gyártását. Mészáros Beatrix igazgatósági elnök beszámolójából az is kiderül, hogy a Opus építőipari cégei az előző évekhez hasonlóan megőrizték piacvezető pozíciójukat, folyamatosan voltak megrendeléseik. Nemzetközi léptékben is jelentős a tavaly elindult Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának fejlesztése – olvasható a beszámolóban. A cég az elmúlt évben ugyan összegében nem nevesítette az elnyert közbeszerzések értékét, de az építőipari megrendelések többsége az államtól származik: a közműépítés, árvízvédelmi, közúti- és vasútépítési beruházások állandó szereplői a Mészáros-cégek, tavaly pedig már beindultak a Paks 2 bővítésével kapcsolatos megrendelések is. Jól jelzi a cég működését, hogy az ipari/építőipari bevételeik a válság ellenére 16 milliárd forinttal, 154 milliárdra emelkedtek. Energetikai portfóliójában az Opus 2020-ra „tiszta lapot” teremtett Mészáros Beatrix fogalmazása szerint. Bár nem említi, de tavaly szabadultak meg a veszteséges Mátrai Erőműtől, amiért az állam 17 milliárd forintot fizetett, ám ezt megelőzően több milliárdnyi osztalékot szívott ki az Opus a kezük alatt veszteségessé vált áramtermelőből. Eközben a Opus megszerezte a Tigáz és Titász több mint 50 százalékát, igaz a tranzakció az idén zárult.



Milliárdos nyereség Schmidt Mária cégénél A Budapest Ingatlanfejlesztési Nyrt.-nek 2020-ban 4,5 milliárd forintos adózott nyeresége keletkezett, a 2019-es 2,3 milliárd forintos profit után - derült ki a cég beszámolójából. A Schmidt Mária miniszterelnöki tanácsadó és gyermekei Ungár Anna, valamint Ungár Péter LMP-s képviselő többségi tulajdonában álló cég elsősorban irodaépületek fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik, de érdekeltségei vannak parkolók, szállodák, illetve lakóingatlanok fejlesztésben és üzemeltetésben is. A cég árbevétele a válság ellenére az előző évi 4,3 milliárd forintról 4,7 milliárd forintra emelkedett 2020-ban.