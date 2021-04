13 éve meghalt, mégis megbírságolta egy román hivatal

Az önkormányzat kicsit túltolta a biciklit.

Még tavaly úgy döntöttek a Fehér megyei Alvinc önkormányzatánál, hogy egy átfogó vizsgálat keretében ezer lejes bírságot rónak ki egy házaspár mindkét tagjára, mivel a szigorú hatósági megállapítás szerint engedély nélkül végeztek építési munkálatokat az ingatlanukon. Utóbbi amúgy egy kerítésjavítás, valamint egy távirányítós garázsajtó felszerelése volt. A történtekben önmagában még nem is lenne semmi rendkívüli, csak



Az özvegy nem hagyta annyiban a dolgot és a bíróságon kereste igazát - és nyert is. Az ítélet kimondta, hogy az önkormányzatnak tudnia kellett volna, hogy a férfi már 2007-ben elhunyt. A büntetés ténye is azt bizonyítja, hogy a hivatal nem vizsgálta ki alaposan az ügyet, a jegyzőkönyv is az alapján készült el, hogy az egyik alkalmazott kívülről szemügyre vette a kérdéses házat. Így aztán a bíróság megsemmisítette a büntetésről szóló döntést - írja a Főtér.