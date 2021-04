Csak Magyarországon beadott oltás után jár védettségi igazolvány

A szolgálat tárgyalótisztjei olyan tenyésztőnek adták ki magukat, akik nem rendelkeznek megfelelő telephellyel, és el akarják kerülni a kutyák kötelező egészségügyi vizsgálatát és a beültetett chipek ellenőrzését.

Korrupt hatósági állatorvosokat leplezett le megbízhatósági vizsgálatokkal a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ); az állatorvosok anélkül engedélyezték a kisállatok kereskedelmi célú külföldre szállítását, hogy akár egyetlen kiskutyát is láttak vagy megvizsgáltak volna. Közleményükben azt írták: a birtokukba került információk szerint az utóbbi években erre szakosodott elkövetők - az exportengedélyeket kiállító hatósági állatorvosokkal összejátszva - egyre több kölyökkutyát szállítottak ki és értékesítettek külföldön úgy, hogy azok az előírt kort és fejlettségi szintet nem érték el, a szükséges oltásokat és esetenként az azonosító chipeket sem kapták meg. Sok esetben mindezek miatt az állatok egy része már a szállítás során elpusztult vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett - fűzték hozzá. Jelezték: az elmúlt időszakban több hasonló ügyet is sikeresen felderítettek, idén márciusban pedig a kiviteli engedélyek kiállítására jogosult - kormánytisztviselőként dolgozó - hatósági állatorvosok körében kezdeményeztek megbízhatósági vizsgálatokat. A szolgálat tárgyalótisztjei olyan tenyésztőnek adták ki magukat, akik nemcsak megfelelő telephellyel nem rendelkeznek, de el akarják kerülni a kutyák kötelező egészségügyi vizsgálatát és a beültetett chipek ellenőrzését, mindezért pedig hajlandóak korrumpálni is az állatorvost. Az NVSZ tájékoztatása szerint az integritástesztekkel ellenőrzött kormánytisztviselők közül ketten is elfogadták a tárgyalótisztek ajánlatát, és anélkül engedélyezték a kisállatok kereskedelmi célú külföldre szállítását, hogy akár egyetlen kiskutyát láttak vagy megvizsgáltak volna. Eljárásuk során 40-40 ezer forint jogtalan előnyt fogadtak el, ezért ellenük a szolgálat - hivatali vesztegetés elfogadása bűntett gyanúja miatt - feljelentést tett az illetékes nyomozóügyészségeken. Amennyiben a bíróság megállapítja bűnösségüket, úgy cselekményükért akár nyolc évi szabadságvesztéssel is büntethetők - mutatott rá az NVSZ.