TASZ: Alaptörvény-ellenes és diszkriminatív a védettségi igazolványokkal kapcsolatos szabályozás

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint épp a legrosszabb forgatókönyv valósul meg.

A védettségi igazolvány - nevével ellentétben - egyáltalán nem a védettséget igazolja

- írja péntek esti Facebook-posztjában a TASZ. A szervezet úgy vélekedik, a kártyát mindenki megkapja akár már az oltást követő napokban, amikor még nem alakul ki a védettsége. Az igazolvány és a kormány kommunikációja hamis biztonságérzetbe ringatja az embereket. Pedig a védettség csak a második oltás után alakul ki, ezért a kártyát is csak ez követően lehetne kiadni. Ebből kifolyólag - miszerint a kártyatulajdonosok is fertőzhetnek - akkor a különbségtétel alapja az lesz, kinek van kártyája és kinek nincsen. A TASZ szerint utóbbi megkülönböztetés nem elfogadható, diszkriminatív és Alaptörvény-ellenes. Arra is kitérnek, hogy a rendszer hatalmas feszültségeket gerjeszt, mivel az átláthatatlan rendben zajló oltások miatt épp a legkiszolgáltatottabbak közül sokaknak esélyük sem volt megkapni az oltást, miközben mások már étterembe, strandra, meccsre mehetnének. "Az utolsó pillanatig lebegtetett szabályozás bizonytalanságban tartja a szolgáltatókat is, akik nem tudják, újranyithatnak-e, és ha igen, milyen feltételekkel." - fogalmaz a bejegyzés, ami azzal zárul: bármilyen szabályokat is hozzanak a végén, a TASZ segít azok értelmezésében.