Egészségügyi és fiskális uniót sürget a DK

A Demokratikus Koalíció képviselői beálltak az európai föderalisták kezdeményezése mögé.

Az EU közös hitelfelvétellel finanszírozott 750 milliárd eurós helyreállítási tervének megvalósítása jelentős lépés a fiskális unió létrehozása felé. Az egyszerinek szánt közös kötvénykibocsátást intézményesíteni kell - így vélekednek európai politikusok, köztük a Demokratikus Koalíció európai parlamenti delegációjának tagjai a föderális Európa megteremtését sürgető kiáltványukban. A Dobrev Klára, Molnár Csaba, Ara-Kovács Attila és Rónai Sándor által is aláírt felhívást az Európai Parlamentben (EP) működő Spinelli Csoport kezdeményezte, amelynek tagjai között minden mértékadó politikai erő képviselteti magát a kereszténydemokratáktól a Zöldekig. A kiáltvány szerzői szerint az Európai Uniónak alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez, másként képtelen lesz megfelelni a 21. század kihívásainak. Felkészületlensége miatt a közösség alkalmatlan volt arra, hogy megfelelően kezelje a 2008-as pénzügyi válságot, a 2015-2016-os migrációs hullámot, feltartóztassa a nemzeti populizmus térnyerését és hatásosan reagáljon a Brexitről rendezett népszavazásra. A kudarcok megerősítették a tagállami kormányok szerepét, ennek jele a hatalom koncentrációja az állam- és kormányfői testületben, amelynek működését a nemzeti vétók gyakran ellehetetlenítik. Az aláírók az adaptálódás elmaradásával magyarázzák az EU “krónikus képtelenségét” az Európa stratégiai érdekeit szolgáló közös külpolitika kidolgozására is. A Spinelli Csoport szerint a Covid-19 járvánnyal gyökeresen megváltozott a helyzet. Európa egységesen reagált és megalapozta az integráció irányát: a közös oltási stratégiával lerakta az egészségügyi unió, a közösen beszedett adókból törlesztendő hitelkibocsátással pedig a fiskális unió alapjait. Az Európa jövőjéről május 9-én hivatalosan is megnyíló egyéves tanácskozás-sorozaton be kell fejezni a föderális Európa építését - áll a felhívásban. Fel kell ismerni, hogy a hitelfelvétel és az adózás nem maradhat örökké a nemzeti kormányok kezében. Az európai demokrácia megerősítését pedig az szolgálná, ha az EP választásokon lehetővé válna a nemzeteken átnyúló, transznacionális listaállítás, és az Európai Bizottság elnökévé azt a politikust választanák meg a polgárok, aki a legtöbb szavazatot kapott páneurópai párt listáját vezeti. A kiáltványt mások mellett Sandro Gozi, az Európai Föderalisták Uniójának az elnöke, Esteban González Pons, az Európai Néppárt EP frakciójának alelnöke és Enrique Barón Crespo, az Európai Parlament korábbi elnöke jegyzi. A kezdeményezők várják, hogy többen csatlakozzanak a felhívásukhoz.