Személyiségzavarokkal küzdött és radikális volt a francia rendőrnő gyilkosa

Öt embert vettek őrizetbe az üggyel összefüggésben.

Kevéssé tűnik vitathatónak", hogy radikális volt az a 36 éves tunéziai férfi, aki két nappal ezelőtt több késszúrással megölte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját, de személyiségzavarokkal is küzdött - közölte vasárnap Jean-Francois Ricard, a francia terrorellenes ügyészség vezetője az MTI szer

"Jóllehet a támadó radikalizációja kevéssé tűnik vitathatónak, bizonyos személyiségzavarok is megfigyelhetők voltak nála" - fogalmazott sajtótájékoztatóján az ügyész. Az elkövetőt Jamel Gordeche-nek hívták, 36 éves tunéziai állampolgár volt. 2009-ben illegális bevándorlóként érkezett az országba, de azóta menedékstátuszt kapott, legálisan tartózkodott Franciaországban. 2020 óta munkavállalást is lehetővé tevő tartózkodási engedélye volt, és korábban nem volt ismert a hatóságok előtt. "Az apja elmondta, hogy a fia szigorú iszlám vallásgyakorló lett a közelmúltban. Ugyanakkor viselkedési problémákat is említett, amelyek az év eleje óta jelentkeztek a fiánál" - monda Jean-Francois Ricard. Az elkövető február 19-én pszichológiai konzultáción járt a Rambouillet-i kórházban, ahova négy nappal később visszarendelték. Az állapota azonban nem igényelt sem kórházi, sem gyógyszeres kezelést - tette hozzá az ügyész.

Ebben a házban élt az elkövető. Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Az üggyel kapcsolatban eddig öt embert vettek őrizetbe. Az egyik előállított ember az elkövető apja, aki a fiával együttlakott Rambouillet-ban, valamint a rendőrség két unokatestvérét és egy baráti párt is előállított, ez utóbbiak segítettek Jamel Gordeche-nek lakást találni.

Rendőrségi források szerint a tragédia pénteken 14 óra 20 perckor történt a 26 ezer lakosú település rendőrőrsének bejáratánál a két biztonsági kapu között. A támadó befurakodott az áldozata mögé, majd amikor mögöttük a kapu bezáródott, elővette a kést, és a kapu másik oldalán lévő rendőrök szeme láttára többször megszúrta a nőt. Amikor a második ajtó kinyílt, az egyik rendőr kétszer rálőtt az elkövetőre, aki később életét vesztette. A vádhatóság szerint az elkövető a támadást megelőzően felderítette a terepet, tette végrehajtása közben pedig olyan kijelentéseket tett, amelyek terrorista indíttatásra utalnak.

Szemtanúk beszámolói szerint a tettes azt kiabálta, hogy "Allahu akbar!".

Az ügyészség a mobiltelefonja átvizsgálását követően közölte, hogy az elkövető dzsihadista internetes oldalakat látogatott. A közösségi oldalakon olvasható üzeneteiben a támadó évek óta elítélte az iszlamofóbiát, de a koronavírus-járvány miatti első országos lezárás óta csak imákat és idézeteket tett közzé a Koránból. A terrorellenes ügyészség pénteken "hivatali személy terrorista meggyilkolásának" vádjával indított eljárást.