Jogosítvány nélkül: rács mögé vezet

Kedden szavazhat a Parlament a szabálysértési törvény és a Btk. módosításáról, ami után szigorúbb megítélés alá esik az engedély nélküli járművezetés.

Molnár Zsolt (MSZP) országgyűlési képviselő szakmai szervezetekkel egyeztetve, márciusban nyújtotta be a Ház elé a törvényjavaslatot, amely arra tesz javaslatot, hogy kerüljön a Büntető törvénykönyvbe, nevesítve önálló bűncselekményként, amikor valakit hatóság vagy bíróság kifejezetten eltilt a vezetéstől, egyúttal legyen súlyosabb szabálysértés az, ha valaki egyáltalán nem szerzett jogosítványt és úgy vezet. A törvényjavaslat első változatát a Magyar Autóklub, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Országos Rendőr-főkapitányság véleményezte, ezután került a módosítás a Parlament elé. Időközben Semjén Zsolt nyújtott be a közbiztonságot érintő salátatörvényt, melyben ezek a módosítások is szerepelnek. Molnár Zsolt javaslatát a nevére vette a parlamenti többség, de ő ezzel – ha nem is tartja elegánsnak – bármikor kiegyezne. „Ha ez az ára annak, hogy végre értelmes jogszabályokat alkosson a Fidesz, akkor ez bennünket egyáltalán nem zavar – mondta lapunknak a képviselő. – Lényeg, hogy ne futkossanak az országutakon engedély nélkül vezető ámokfutók, és ne okozzanak mások életét veszélyezhető baleseteteket.” Nem kevés példát szolgáltattak a közelmúlt közlekedési balesetei arra, hogy az engedély nélküli járművezetés fokozottan veszélyes a társadalomra. Különösen tolerálhatatlan, ha hatósági vagy bírósági eltiltás ellenére, vagyis a törvénnyel szándékosan szembehelyezkedve ül a volán mögé valaki. Erre is ismerünk példát: M. Richárd (a Dózsa györgy úti gázoló) bevont jogosítvánnyal – és a megengedettnél jóval gyorsabban, mobiltelefonozva – vezetett, amikor a két emberéletet követelő balesetet okozta. A nem jogerősen négy év fogházra és a vezetéstől örökös eltiltásra ítélt férfit a rendőrök még ezután is tetten érték a volán mögött. A képviselő lapunknak kifejtette: ha valakit enyhébb szabálysértés vagy felhalmozódott hibapontok miatt a rendőrség vagy közigazgatási hatóság tilt el a járművezetéstől, akkor a szigorítás után egy évig terjed majd a vétséget követő elzárás. Ez a szabálysértési törvény módosítását igényli. Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vétséget követ el az is, aki az eltiltást megszegi és autóba ül. A legsúlyosabb, három évig terjedő szabadságvesztést pedig akkor lehet majd kiszabni, ha súlyosabb közlekedési bűncselekmény, például ittas vezetés után tilt el valakit a bíróság a járművezetéstől, és az érintett mégis autót – vagy repülőt, vízi járművet – vezet.