Ősszel már a harmadik Pfizer jön

Nyugati szomszédunknál a Pfizer 1.2 millió vakcinája ad új lendületet az oltási kampánynak.

Szombat kora délután hatalmas kocsisor robogott végig a bécsi belvárosban lévő Rennwegen, a piros-fehér-piros fellobogózott járműveken táblák tudatták, hogy a mobil tüntetőknek elegük van a covid miatti bezárásokból, a maszkokból és az oltásokból. A hosszú sort rendőrautó zárta, villogó kék fénnyel védve a szólásszabadságot. A hangos, de szórványos hétvégi tiltakozások ellenére Ausztriában is növekszik az oltást akarók száma, s a legújabb uniós szállításoknak köszönhetően (1,2 millió ampulla Pfizert kap az ország) az oltási program is új lendületet vett. Május 19-ig a kancellár jelzése szerint immár 3 millió lakos kap legalább egy oltást. Az új egészségügyi miniszter, Wolfgang Mückstein, aki a múlt héten vette át a tárca irányítását, s elődjével ellentétben gyakorló orvos, jelezte, hogy az ország túljutott a harmadik vírushullám csúcsán. A fertőzés, bár lassú ütemben, de mérséklődik, s már a kórházak intenzív osztályain ban is felszabadult néhány betegágy. A bíztató jelek alapján Sebastian Kurz kancellár, egyeztetve a tartományok és a szociális partneri rendszer vezetőivel, bejelentette, hogy május 19-én Ausztria kinyit, a pünkösdi ünnepek előtt csaknem visszatér régi szabadságához. Működésbe lépnek az éttermek, s nem csupán a teraszok, hanem a belső helyiségek is, kitárják kapuikat a szállodák, lehet menni moziba, színházba, koncertre, sőt uszodába, edzőtermekbe is. Két nappal korábban, május 17-én az iskolákban elkezdődik „élőben“ a tanítás - a diákoknak a tanórák kivételével maszkot kell majd viselniük. A "kilakatolás" azonban nem feltétel nélküli, a maszkviselés kötelező marad a szállodákban, az éttermekben, ahol a belső asztaloknál legfeljebb négy vendég ülhet és érvényes teszt is szükségeltetik, a színházakban az előadás során végig. A kereskedelemben újra este nyolcig nyitva tartanak majd, de az egy vásárlóra jutó 20 négyzetméteres szabály változatlanul érvényes lesz. Azon rendezvényeken, ahol csak állni lehet, legfeljebb 50 ember vehet részt, az étkezés továbbra is tilos, a nyitvatartási határ este 22 óra. Az esküvők esetében a hatóság nem ismer pardont, „lagzit“ csak júliustól enged. Az oltási ütem felgyorsítása, a tesztelések számának növelése mellett a kormány úgy számítja, hogy a bűvös május 19-i nyitásra (Mückstein szerint lehet, hogy csak június elején) elkészülnek az úgynevezett "zöld" igazolványok a meggyógyultak, a leteszteltek és a beoltottak számára. Akiknek az első beoltása már legalább 22 napja megtörtént, annak egy évre nincs szüksége antigén tesztre ahhoz, hogy színházba, étterembe menjen. A fertőzésből kigyógyultak számára a „szabadság“ hat hónapra érvényes, a tesztelők esetében pedig - attól függően, hogy milyen tesztről van szó - a felmentés 24, 48 illetve 72 órára szól. Egyelőre nem világos, hogy megnyílnak-e május végén az osztrák határok. Egyes hírek szerint az oltással rendelkező beutazóknak már nem kell majd karanténba vonulniuk. Ausztriából lassan Vorarlberg lesz - filozofál a Wiener Zeitung című napilap, emlékeztetve arra, hogy az ország legnyugatibb tartománya március közepe óta már feloldotta a zárást, miután az úgynevezett 7 napos mutató százezer fő esetében 100 alá esett. De az is igaz, hogy a nyitás óta újra 200 főre nőtt az index, ezért a hatóságok ott ismét korlátozásokat javasolnak. A korlátozásokat eddig is szigorúbban követő bécsi polgármester, Michael Ludwig, mint hírlik, még habozik, hogy csatlakozzon-e az országos nyitáshoz. Szerinte május 19-én csak a kerthelyiségeket lenne szabad kinyitni, a fitnesztermeket pedig továbbra is zárva kell tartani. Szinte nincs olyan újság Ausztriában, amely ne közölt volna kimerítő interjút az új egészségügyi miniszterrel. Mückstein szerint a tesztelés ütemét nem szabad csökkenteni, ennek az ellenőrzésnek is fontos szerepe lesz abban, hogy ősztől megpróbálják folyamatosan nyitva tartani az iskolákat. De mint mondta, folytatni kell a kampányt az oltásért, különben júniusra több lesz a szérum, mint a beoltandó személy. Mückstein úgy véli, hogy a fiatalabbak előbb utóbb úgy reagálnak majd a koronavírusra, mint a szezonális influenzára, az idősebbeket azonban várhatóan minden évben újra kell majd oltani. A gyakorló orvos kötelességének tartja, hogy az embereket újra az egészségi vizsgálatok felé terelje, ismét rendszeressé váljanak például a cukorbetegek ellátások, a sebkezelések.