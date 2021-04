61 méter magasból kellett lemászniuk a látogatóknak Anglia legmagasabb hullámvasútjáról (videó)

Egy technikai hiba miatt álltak le a kocsik. Végül a személyzet felmászott a látogatókért és mindenkit biztonságban lekísértek.

Alighanem emlékezetes élményt szereztek azok, akik vasárnap kora délután jegyet váltottak az Angliában található Big One nevű hullámvasútra, Blackpool városában.

"A bátyám Blackpoolban van, és most küldött egy videót az emberekről, akik a Big One tetején ragadtak, és le kellett gyalogolniuk onnan. Én biztos az ülésemhez hegesztettem volna magam, ahonnan daruval kellett volna kiszedni" - írta egy kommentelő. Egy másikuk megjegyezte, "ha én a Big One-on ragadnék, azt hiszem, sikítanék." Amikor a hullámvasút 1994-ben még Pepsi Max néven megnyílt, ez volt a világ legmagasabb és legmeredekebb ilyen létesítménye. A vidámpark üzemeltetői nem akartak nyilatkozni a történtekkel kapcsolatban - írja beszámolójában a The Sun.