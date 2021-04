Kína máris gyerekeknek szánt vakcinát tesztel

Kevésbé valószínű, hogy egy Janssennel beoltott nőnél vérrögképződés alakul ki, mint az, hogy jövőre villámcsapás éri – mondta az amerikai egészségügyi központ igazgatója.

A Johnson and Johnson amerikai vállalat által kifejlesztett koronavírus elleni oltás vérrögképződési kockázata rendkívül ritka, és sokkal kisebb valószínűséggel fordulnak elő, mint például az aszpirin szedése miatt kialakuló bélvérzések – mondta vasárnap Francis Collins, az Országos Egészségügyi Központ (NIH) igazgatója, az NBC amerikai televízió Meet the Press című műsorában. „Az elmúlt évtizedekben mindannyian szedtünk aszpirint fej-, vagy izomfájdalmakra. Ennek a gyógyszernek a súlyos bélvérzést kiváltó kockázata sokkal magasabb, mint amiről most itt beszélünk” – fogalmazott Collins. A szakember szerint „körülbelül ezerszer ritkábban történik meg” a Janssen vakcina miatti vérrögképződés, mint az aszpirin kiváltotta esetleges problémák. Collins hangsúlyozta: a véralvadási problémák „félelmetesnek” tűnhetnek, de a Covid-19 elleni oltás mellékhatásai alacsonyabb kockázattal járnak, mint egyes vény nélkül kapható gyógyszereké. „Ijesztőnek hangzik, de valaki kiszámolta, hogy

kevésbé valószínű, hogy egy Johnson and Johnson vakcinával beoltott nőnél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje” – fogalmazott a szakember.