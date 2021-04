Kilenc kicsi kavics – Kitömték a Budafokot

Az elitklubok bajnokságának elhagyása már így is több százmillió eurós kiadással jár a csapatoknak.

Múlt pénteken azt mondta Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, hogy kizárják a Bajnokok Ligájából azokat a csapatokat, melyek nem lépnek vissza hivatalosan a szuperligától. A Real Madrid továbbra is ragaszkodik a nagy csapatok külön bajnokságának ötletéhez, ezt szombaton az As című spanyol lapnak adott interjújában Florentino Pérez, a spanyol klub elnöke ismét megerősítette. A madridiak keddi ellenfele a BL elődöntőjének első mérkőzésén a Chelsea múlt héten kihátrált a projektből. A Real ezt nem tette meg, az UEFA hivatalos honlapján pedig úgy vezetik fel a keddi találkozót, mintha Ceferin a múlt héten a végrehajtó bizottság ülésén nem mondta volna azt, hogy kizárják azokat a csapatokat a BL-ből, akik nem lépnek vissza a szuperligától. A Der Spiegel című német hetilap internetes kiadása szerint nem lesz könnyű elhagyni a szuperligát. A lap azt írta, hogy a tizenkét alapító klub (Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid, Tottenham) 167 oldalas szerződést írt alá, amelyben a felek azt vállalták, hogy huszonhárom évig nem szállnak ki a projektből, aki mégis meggondolja magát, az több százmillió eurós kártérítést fizet be a szuperliga kasszájába." Ha lesz kedden BL-mérkőzés, akkor azt a Chelsea várhatja kedvezőbb előjelekkel, a londoniak keretéből egyedül a combsérüléssel küzdő horvát válogatott Mateo Kovacic hiányzik a mérkőzésről. A madridiaknál Ferland Mendy és Sergio Ramos vádlisérüléssel bajlódik, Federico Valverde koronavírus-fertőzése után lábadozik, Lukas Vázquez pedig a térdsérülése miatt nem léphet pályára. "Az a dolgunk, hogy minden mérkőzésre a lehető legjobban felkészüljünk, csak erre koncentrálunk - jelentette ki Zinédine Zidane, a madridiak vezetőedzője. - Ebben a szezonban még semmit sem nyertünk, de a BL-ben és a bajnokságban is versenyben vagyunk a győzelemért." "Nagy önbizalommal várjuk a meccset, erősek vagyunk, a formánk is jó - hangsúlyozta Christian Pulisic, a Chelsea középpályása az UEFA honlapján. - Mindent megteszünk azért, hogy megnyerjük ezt a párharcot." A két csapat találkozója 21 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.