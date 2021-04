Magyarország vezeti a vasúti halálesetek ranglistáját

Első fokon még nyolc év börtönt kapott az agresszív férfi, az ügyészség most viszont életfogytig tartó fegyházbüntetésért fellebbez.

Szadista módon halálra verte az epilepsziás és pszichés betegségben szenvedő élettársát az az 58 éves férfi, akit a Debreceni Törvényszék – az ügyészségi indítvány ellenére – nem emberölésért, hanem halált okozó testi sértés miatt ítélte mindössze 8 év börtönre és tiltotta el tíz évre a közügyektől – derült ki a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közleményéből. Pedig a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására állapotánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. Az ítéleti tényállás szerint a vádlott 2019 végén fogadta be házába sértettet, akivel élettársi kapcsolatot létesített. A férfi egocentrikus, gátlástalan, öntörvényű személyiség. Állandó ellenőrzés alatt tartotta, megfélemlítette, sőt rendszeresen bántalmazta is a betegség okozta tünetek miatt meggyengült asszonyt. A vádlott 2020 februárjában ismétlődően, brutális módon verte meg az asszonyt: tompa eszközzel fején és testszerte ütlegelte, hegyes eszközzel a lábán több szúrt sérülést ejtett, sőt a földön fekvő sértettet taposva és rugdosva belső sérülést is okozott. Összesen 45 rendbeli erőbehatással bántalmazta, míg végül az asszony belehalt az erőszakba. Amikor a vádlott észlelte a halálát, a bántalmazás nyomainak eltüntetésére törekedett. A vádlott viselkedésének, valamint a sértett állapotának gyanút keltő körülményei alapján rövid időn belül rendőrségi helyszíni szemlére került sor. Bár az elsőfokú ítélet indokolása szerint „nyilvánvaló, hogy különös kegyetlenségre utal az elkövetői módszer”, azonban a törvényszék álláspontja szerint azonban – mivel valamennyi sérülésének tényleges gyógytartama 8 napon belüli volt – a vádlott könnyelműen bízott a halálos eredmény elmaradásában. Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a táblabírósághoz intézett indítványában azonban rámutatott, a vádlottnak a törvényszék által hivatkozott bizakodásra reális oka nem lehetett. A tettlegesség brutalitása és intenzitása miatt nyilvánvalóan belenyugodott abba, hogy asszony a napokon át tartó bántalmazást nem éli túl. Mint fogalmaztak, a szexuális erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt korábban két ízben is szabadságvesztésre ítélt vádlottal szemben a tettarányos büntetés egyedül az életfogytig tartó fegyház lehet. A büntetőügyben az ügyészségi, valamint a tagadásban lévő vádlott, illetve védője által bejelentett fellebbezés alapján a Debreceni Ítélőtábla dönt.