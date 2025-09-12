A pályamester állítólag a pálya lezárását javasolta annak rossz állapota miatt.
A Mávinform közölte, a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közúti forgalomnak tilosat jelzett.
Az európai vasúti balesetekről 2022-esek az Eurostat által közölt legfrissebb statisztikák, ám az adatok alapján a vasútvonalak hosszához viszonyított halálos balesetek száma hazánkban volt abban az évben a legmagasabb.
Sokan vesztik életüket az átjárókban, ahol rendszerint jól működik a fénysorompó.
A MÁV tájékoztatása szerint a fénysorompó jól működött.
Csütörtökön három tragédia történt a síneken, átjárókban.
Nem először történt tragédia abban a vasúti átjáróban, ahol kedd reggel vonat és kisteherautó ütközött. Fényjelző volt, sorompó azonban nem.
A 17 éves fiatalnak bíróság előtt kell felelnie veszélyes tettéért.
Pár hónapja kevésen múlt egy ütközés, de akkor még a vészfékezés segített.
A Vas megyei vasúti baleseti helyszínelés ideje alatt egy szakaszon pótlóbuszok járnak, és közúti forgalomkorlátozásra is számítani kell.
Az ütközés következtében az autó a sínek mellett árokba esett.
Órákig csak „digitális felületeken” tájékoztatták pénteken a MÁV Budapest-Győr vonalán közlekedőket egy durva balesetről és a vonatpótlásról, a helyszínen senki nem tudott semmit.
Dávid és cimborája csikket gyűjteni jártak ki vasútállomásra – ha már ott voltak, betondarabokat tettek a sínekre.
Egyetlen figyelmetlenség miatt zúdult sorscsapások sorozata a Balatonakaratttyán pórul járt sofőrre.
Komoly késések várhatóak a Budapest-Cegléd vonalon, több járatot is buszok pótolnak.
Öt halottról és 15 sérültről számolt be egy helyi tisztviselő, de a sajtóhoz már borúsabb hírek jutottak el.
A vasúttársaság közlése szerint a szintbeli kereszteződésben a fénysorompó tökéletesen működött a baleset idején.
Egy vasúti átjáróban történt a gázolás, a járaton utazókat busz szállította tovább.
Ketten sérültek meg a Baja és Pörböly között történt a balesetben. Pótlóbuszok viszik az utasokat.
Kisiklott egy személyvonat kedden Barcelona közelében, a rendőrség szerint egy ember meghalt, és 44-en megsérültek. A balesetet földcsuszamlás okozhatta.
25-en utaztak a vonaton, egyikük sem sérült meg. A vonatközlekedés már újraindult, de késésekre kell számítani.
Hangos zene és tűző nap lehetett az oka, hogy nem vették észre se a tilos jelzést, se a rendkívül gyúlékony anyaggal érkező tehervonatot. Ráhajtottak a sínekre, három nő és egy férfi halt meg az autóban.
A helyszínen busszal pótolják a vonatokat, 20-30 perces késésekre lehet számítani a Miskolc-Hidasnémeti vonalon.
Baleset történt szerdán hajnalban Vác és Vácrátót között. Senki nem sérült meg, de a vasúti forgalomban fennakadások vannak - közölte a Mávinform az MTI-vel.
A kisiklott szerelvény miatt onnan indulnak és oda érkeznek a vonatok kedden délután.