A magyarországi vasúti balesetek számának drámai emelkedését mutatják az idei adatok

Az európai vasúti balesetekről 2022-esek az Eurostat által közölt legfrissebb statisztikák, ám az adatok alapján a vasútvonalak hosszához viszonyított halálos balesetek száma hazánkban volt abban az évben a legmagasabb.