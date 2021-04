Cégközpontok a tulaj lakásán

Bár elsősorban a kis társaságoknál bevett, tavaly éppenséggel sok nagyvállalat tulajdonosa költöztette át a székhelyet saját lakására - írja az Opten. A "munkát" legkevésbé a fővárosiak "viszik haza".

Ma 43 ezrelékkel több egymilliárd forint feletti árbevételű cég székhelye egyezik meg a tulajdonos címével, mint egy éve - közli az Opten. A cégek méret szerinti csoportjain belül ez a legnagyobb emelkedés. Sőt az évi tízmillió forint alatti mikrovállalkozások esetén az arány 81 ezrelékkel még csökkent is. Igaz, míg a legnagyobb társaságoknak csak 6,48 százaléka "üzemel" a tulajdonos lakásában, addig az arány a legkisebbeknél már 42,24 százalék. A céginformációs szolgáltató közleménye hangsúlyozza, hogy a tényleges tevékenység természetesen végezhető máshol is, bár a székhely jogi jelentősége kiemelt. Térségi bontás szerint messze Budapesten a legalacsonyabb a tulajdonos címére bejegyzett vállalkozások aránya, ami ráadásul tavaly jelentősen csökkent is. A legtöbben Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében élnek a lehetőséggel. A 11 ezer, egymilliárd feletti árbevételű vállalkozásból 1400 egyéni - szolgál a téma kapcsán újabb figyelemre méltó adattal az Opten.