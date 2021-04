Müller Cecília: késhet a védettségi igazolványok kiadása

A tisztifőorvos szerint ez a nagy hajrá időszakban” előfordulhat.

Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív törzs keddi tájékoztatóját. Eszerint 648 emberrel szemben intézkedtek hétfőn a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, és 103 emberrel szemben a kijárási tilalom, illetve a közterületi szabályok megszegése miatt. Hétfőn 1707 karantént rendelt el a hatóság, jelenleg 34 785 ember van elkülönítésben. Tavaly tavasz óta 567 büntetőeljárást rendeltek el a járványüggyel kapcsolatban, és eddig 115 gyanúsítottat hallgattak ki ezekben az ügyekben. Müller Cecília országos tisztifőorvos megegyezte, hogy a járvány az egész világon erősen van jelen, de jelenleg Indiában a legnagyobb a probléma

– Európában már a harmadik hullám leszálló szakaszában vagyunk, és lehet azt mondani, hogy egy eredményes küzdelem folyik – állapította meg.

A védőeszközök közül most szavai szerint a védőoltások kapnak hangsúlyt. Az oltások már mennyiségben is rendelkezésre állnak, amelyek lehetővé teszik, hogy mindenkit egyenként védetté tegyünk a fertőzéssel, illetve annak súlyos, szövődményes lefolyásával szemben. Úgy fogalmazott, hogy aki „oltakozni” szeretne, az megteheti. Emlékeztetett arra, hogy jelenleg a kínai Sinopharm vakcinára lehet időpontot kérni. Beszélt arról, hogy minél előbb hozzájutunk a védőoltáshoz, annál hamarabb kialakul a védettség, és annál előbb megkapjuk a védettségi igazolást is. Megerősítette, hogy megérkezett 480 ezer adag a Szputnyik vakcinából, és érkezik még 380 ezer adag Pfizer vakcina is. A védettségi igazolványról elmondta, hogy előfordul, hogy a „nagy hajrá időszakban” kicsit késik a védőoltás beadásának rögzítése. Ha valakinek problémája támad az igazolvánnyal, akkor az ügyfélkapun keresztül javasolják felkeresni az ügybejelentés menüpontot, és elektronikusan jelezni a problémát. Üdvözölte, hogy a KSH adatokat tett közzé az oltási kedvről, és a megkérdezettek 62 százaléka azt válaszolta, hogy oltáspárti, és szeretne élni az oltás lehetőségével. Hangsúlyozta, hogy változatlanul érvényes az, hogy minden, Magyarországon használatos vakcina biztonságos és hatásos. Hozzátette, hogy az oltási reakció természetes jelenség, de az összehasonlíthatatlanul kisebb terhet jelent a betegségnél.

A friss járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy 1253 az új fertőzöttek száma , ezzel a járvány kezdete óta összesen 772 707-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 183, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 984-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 491 620, az aktív fertőzötteké pedig 254 103. Kórházban 6360 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 3 679 730, közülük 1 711 723-an már a második oltást is megkapták. A lakosság 37 százaléka van már beoltva, Müller Cecília ezért mindenkinek köszönetet mondott.

Kijelentette, hogy a 16. héten országos szinten a fertőzöttek száma 35 százalékos csökkenést mutat, és közel tízezerrel kevesebb beteget regisztráltak, mint egy héttel korábban.

Az átlagéletkor továbbra is 44 év körül van, az nem változott, ahogy a nemenkénti megoszlás sem változott. Az nagyon jó hír, hogy csökkent a fertőzöttek száma, de területi szinten nem változott a fertőzés, továbbra is a települések 99 százaléka, vagyis 3132 település érintett. Budapesten és Pest megyében a legmagasabb, Tolna megyében a legalacsonyabb a fertőzöttek száma. Azt kérte, akit a második oltásra hívnak be, az feltétlenül jelenjen meg a megadott időpontban, mivel a teljes védelmet a második vakcina felvétele jelenti, ezért nem megengedhető, hogy elmaradjon a második oltás. Hozzátette, hogy ez a védettség időtartama szempontjából is nagyon fontos lesz, vagyis hogy mennyi ideig marad fenn a védettség. Újságírói kérdések: Volt-e arra példa, hogy egy beoltott személy második oltásnak az elsőtől eltérő vakcinát kapott? Müller Cecília azt felelte, hogy nem volt, és nem is terveznek ilyet bevezetni. Ismét elmondta, hogy bőrpírt, duzzanatot okozhat az oltás, néha lázzal is társul, ami szavai szerint rövid idő alatt lezajlik. Minden oltóanyagnak van egy alkalmazási előirata. A gyártó akkor garantálja az oltás hatásosságát, ha az előiratnak megfelelően alkalmazzák az oltóanyagot, ezért azoktól nem lehet eltérni, így ugyanazt a vakcinát kapja mindenki második alkalommal is, mint elsőre. Még vizsgálják, hogy a vektorvakcinákat lehet-e helyettesíteni egymással. A beoltottak is ugyanúgy fertőznek, mint akiket nem oltottak be? Az országos tisztifőorvos szerint biztosan nem így van, mert az oltással nem alakulnak ki azok a klinikai tünetek, amelyekkel átadhatják a vírust másnak. A koronavírus köhögéssel, érintkezéssel is terjedhet, de ha valaki ezeket nem produkálja, akkor a vírus továbbadásának az esélye is csökken. Nagyon kevés az esélye annak, hogy egy tünetmentes, beoltott személy továbbadja a fertőzést. A második dózis után rendkívül alacsony, 1 százalékos a megfertőződési esély. Választhat-e második dózisnak más oltóanyagot az, akit először AstraZeneca vakcinájával oltottak be? Nem választhat más vakcinát, és nem is ajánlott. Müller Cecília megerősítette, hogy továbbra sem találtak még indiai mutánst a magyarországi mintákban.