Ezermilliárdos vagyont szerveztek ki egy óra alatt

Mint kés a vajon mentek át a parlamenten az egyetemek és egy sor értékes nemzeti vagyon alapítványokba történő kiszervezése. Vadai Ágnest és Tordai Bencét megbüntették, Hadházy Ákos mentelmi jogát nem függesztették fel, pedig ezt a képviselő maga kérte.

Három hete írtuk meg, hogy a kormány már a parlament tekintélyének látszatára sem ügyel és úgy küldtek ki közvetlen húsvét előtt meghívót a következő ülésszakra, hogy abban egyetlen törvényjavaslat sem szerepelt. Egy nappal később azonban harmincegy, a kormány által beterjesztett törvényjavaslat jelent meg a parlament honlapján, így a képviselőknek az ünnepek alatt kellett ezeket áttanulmányozniuk. A keddi ülésnapon már el is fogadták a jogszabályokat, így ezer milliárd forintos nagyságrendben került eddig állami tulajdonban lévő vagyon (elsősorban ingatlanok és részvények) kormányzati vagy kormányközeli szereplők által irányított alapítványok tulajdonába. Az elfogadott törvények nagy része a felsőoktatást érinti. Eszerint az Egri Esterházy Károly Egyetem az Egri Egyházmegye kezelésébe kerül, az egyházmegye megkapja az intézmény ingatlanjait is. Alapítványi kezelésbe került (ingatlanjuttatásokkal együtt) a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Tokaj-Hegyalja Egyetem (ilyen korábban nem is létezett, a törvénnyel együtt most megkapta a Tolcsván működő Grand Tokaj Zrt. Részvényállományát is), a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Testnevelési Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Debreceni Egyetem. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi, Makovecz Imre által tervezett piliscsabai campusát, amelyről kiderült, hogy alkalmatlan oktatási tevékenységre, a Makovecz Campus Alapítvány kapta meg, a törvény szerint a jövőben egészségügyi dolgozóknak szerveznek majd itt (kötelező) továbbképzéseket. Utólag azért elfogadott egy törvényt a vagyonkezelő alapítványokról is a parlament, ezzel törvényessé tette a Fidesz azt, hogy kormánytagok, parlamenti képviselők, polgármesterek is lehessenek a vagyonkezelő alapítványok kuratóriumának, felügyelő bizottságának fizetésben részesülő tagjai. (Eddig ez összeférhetetlenséget jelentett.) Létrehozták a Hauszmann Alajos Alapítványt, és egyből meg is dobták tíz szentendrei ingatlannal. Egy törvénnyel több bakonybéli ingatlant a helyi önkormányzat, illetve a katolikus egyház tulajdonába adnak kulturális és egészségügyi (daganatos betegek rehabilitációs otthona) célokra; ezen két Budapest II. Kerületi ingatlan került a Polgári Művelődésért Oktatási és Tudományos Alapítvány tulajdonába.

Létrejött a MOL Új Európa Alapítvány és megkapta az olajcég 42977966 darab részvényét. Szintén létrehozták a Jövő Nemzedék Födje Alapítványt, amely megkapta a Lázár János érdekeltségébe tartozó Nemzeti Ménesbirtok Zrt.-t. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, a kormány egyik fő kultúrpolitikusa is megkapta a maga részét a vagyonjuttatásból a Magyar Kultúráért Alapítvány illetve a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. Létrehozásával, és a hozzájuk kapcsolódó vagyonjuttatásokkal (nyolc első kerületi és kilenc III. Kerületi ingatlan, többek között a Zichy Kastély egésze, valamint a Hajógyári Sziget egy része). Elfogadták a településszervezési törvény módosítását is, ez még jobban szűkíti az önkormányzatok hatáskörét és zöld utat ad a kormányzati beruházásoknak, még kevesebbet kell engedélyezéssel „pepecselniük”. Ráadásul „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben” (amely Magyarországon 2015 óta folyamatosan fennáll) a kormány egyszerű rendeletben határozhat meg a témában bármit. Ezután Hadházy Ákos mentelmi ügyét tárgyalták, akit rágalmazás miatt jelentettek fel, mivel magánvádas eljárásról van szó (Witzmann Mihály fideszes képviselő jelentette fel Hadházyt egy Facebook bejegyzése miatt, amiben Hadházy Witzmann Mihály balatoni ingatlanvásárlását firtatta, Hadházy Ákos azt kérte, függesszék fel a mentelmi jogát, hogy az ügy bíróságra kerülhessen), az Országgyűlés szokás szerint nem függesztette fel a független képviselő mentelmi jogát. Végül a kormánytöbbség jóváhagyta Kövér László pénzbüntetését Vadai Ágnessel (egy havi fizetésével, 2 millió forinttal megegyező) és Tordai Bencével (négy havi fizetés, azaz 8.2 millió forint) szemben.