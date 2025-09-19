Tarsoly Csaba: egyetlen cégből sem történt vagyonkimentés

A Quaestor Csoport fő tulajdonosa hétfőn arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben sem a cégtől, sem az országból nem távozott, és ez nem is áll szándékában, valamint továbbra is személyesen vesz részt a reorganizációs munkában a cég székhelyén.