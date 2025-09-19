Az újonnan elfogadott, gazdasági bűnügyekre vonatkozó törvény révén az Egyesült Királyság immár több mint ezer emberre és jogi személyre vetett ki szankciókat. Lord Lebegyevet egyelőre védi Boris Johnsonhoz fűződő szoros barátsága.
Autói után az ingatlantól is vélhetően azért szabadult volna, ha sor kerülne arra, hogy áldozatának több millió forintos kártérítést kelljen fizetni, ne legyen elegendő fedezete.
Mint kés a vajon ment át a Parlamentben az egyetemek és egy sor értékes nemzeti vagyon alapítványokba történő kiszervezése. Vadai Ágnest és Tordai Bencét megbüntették, Hadházy Ákos mentelmi jogát nem függesztették fel, pedig ezt a képviselő maga kérte.
Rendőrséghez fordult a károsultak egy részét képviselő ügyvéd, mert nem tartja szerencsésnek, hogy a Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. körözés alatt álló ügyvezetőjének lányai "elkezdték kiárusítani a család érdekeltségébe tartozó étterem berendezéseit". Dobrossy István azt kérte a nyomozóhatóságtól, hogy függessze fel az értékesítést.
Egy vagyonalapba vonnák be a brókerbotrányban érintett cégcsoportok vagyontárgyait, köztük "a hatalmukkal visszaélő" brókerek, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók, valamint más felelősök magánvagyonát is, majd ebből kártalanítanák a károsultakat. Mindezt már törvényjavaslatba is foglalták. Eközben új vezérigazgatója és tulajdonosa lett a Quaestornak.
A Quaestor Csoport fő tulajdonosa hétfőn arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben sem a cégtől, sem az országból nem távozott, és ez nem is áll szándékában, valamint továbbra is személyesen vesz részt a reorganizációs munkában a cég székhelyén.