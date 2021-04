Mellkason szúrtak egy férfit a XVIII. kerületben

Súlyosabb minősítés megállapításáért és életfogytig tartó büntetés kiszabásáért fellebbezett a vádhatóság.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség kezdeményezte, hogy a másodfokú bíróság minősítse különös kegyetlenséggel elkövetettnek a kőbányai machetés gyilkosságot, és sújtsa életfogytig tartó szabadságvesztéssel azt a fiatal férfit, aki gyerekei szeme láttára mészárolt le egy anyát 2019 végén a X. kerületben – írja az ügyészség . A 20-as éveiben járó férfi 2019. december 31. óta van előzetes fogva tartásban. A Fővárosi Főügyészség 2020 augusztusában emelt vádat ellene emberölés bűntette, szexuális kényszerítés bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt. A Fővárosi Törvényszék 2021. február 17-én első fokon bűnösnek mondta ki őt aljas célból elkövetett emberölés bűntette, szexuális visszaélés bűntette, valamint gyermekpornográfia bűntette miatt, amelyért halmazati büntetésül 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte őt. A tényállás szerint a férfi 2019 karácsonyán egy családi összejövetelt követően éjjel az akkor 14. életévét még be nem töltött lány féltestvérével, annak beleegyezésével szexuális cselekményt végzett . A férfi 2019. december 30-án, amikor a X. kerületi albérletéhez ért, felfigyelt egy ekkor szintén hazaérkező 14 éves lányra, a későbbi sértett gyermekére. Ezután a saját albérletébe ment, ott alkoholt fogyasztott, majd magához vett egy 44 cm pengehosszúságú bozótvágót, egy boxert, egy tőrkést, egy bilincset, valamint egy gyorskötözőt, és visszament a 14 éves lány otthonához, ahová becsengetett. A gyermeke kérlelése ellenére a 42 éves anya kinyitotta az ajtót, akire a férfi nyomban rátámadt. Összeszurkálta őt a bozótvágó késsel, amitől az asszony a földre esve erősen vérezni kezdett. Ezt látva a férfi elmenekült a lakásból. A nő a helyszínen elhunyt. A férfit másnap elfogták a rendőrök, a házkutatáskor mobil telefonján és laptopján lánygyermekeket súlyosan szeméremsértően ábrázoló képeket találtak nála a nyomozók. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, súlyosabb minősítés megállapításáért és súlyosabb büntetés kiszabásáért fellebbezett, míg a védő az emberölés téves jogi minősítése miatt, továbbá a szexuális visszaélés bűntette alóli felmentésért, valamint a büntetés enyhítése céljából fellebbezett. A vádlott nem élt fellebbezési jogával . A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához eljuttatott indítványában kezdeményezte, hogy a vádlott ölési cselekményét a másodfokú bíróság minősítse különös kegyetlenséggel elkövetettnek is és ítélje őt életfogytig tartó szabadságvesztéssel , a feltételes szabadságra bocsátás időpontjának meghatározásával. Kezdeményezték azt is, hogy véglegesen tiltsa el őt minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amely keretében 18. életévet be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel hatalmi, vagy befolyási viszonyba állna. A férfi a fellebbviteli tárgyalást letartóztatásban várja.