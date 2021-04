Még idén megérkezhet a Pfizer koronavírus elleni tablettája

Az amerikai gyógyszergyártó cég szerint a vírus különféle variánsai ellen is hatásos.

Még idén forgalomba kerülhet a koronavírus-fertőzés kezelésére szolgáló tabletta – nyilatkozta az amerikai Pfizer gyógyszercég vezérigazgatójának a CNBC-nek. A hvg.hu által szemlézett interjúban Albert Bourla elmondta, a klinikai tesztek első fázisának eredményei biztatók, és úgy tűnik, a fertőzés első jeleinek észlelésekor használatos készítmény a vírus különféle variánsai ellen is hatásos. A cégvezető beszélt arról is, bár a szájon át bevehető, otthon alkalmazható tablettára fókuszálnak, egy intravénásan adagolható készítményen is dolgoznak. Az úgynevezett proteázgátló, vagyis a vírus sejten belüli szaporodását gátló szert jelenleg Belgiumban és az Egyesült Államokban 18 és 60 év közötti önkéntesen vizsgálják. A tesztek első szakaszában azt figyelik a szakértők, hogy a gyógyszer okoz-e mellékhatásokat. A Telegraph értesülései szerint az állatokon végzett vizsgálatok sikere után kezdődött meg a klinikai vizsgálatok humán szakasza, ami három fázisból áll, és a tervek szerint 145+28 napig tart. A harmadik szakaszban már több tízezer emberen tesztelik majd a készítményt.