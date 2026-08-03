A Nobel-díjas biokémikus a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak beszélt a daganatellenes mRNS-kezelések esélyeiről, az első személyre szabott rákvakcinák eredményeiről, az mRNS-technológia hosszú fejlődéséről, valamint arról, miért veszélyes a tudomány és a társadalom között növekvő távolság.
Azt állítják, hogy nincsenek meg ezek az üzenetváltások, így jó eséllyel már csak egy elvi döntésről beszélhetünk.
Sokáig vártam ennek a dolgozatnak a megírásával. De még mielőtt erre magyarázatot adnék, annyi műhelytitkot elárulok az olvasónak, hogy a karácsonyi Szép Szó mellékletünket különös gonddal és időbeli rátartással készítjük, hagyományosan. És itt a hagyománynak nagyon nagy jelentősége van: a Népszava 1941-es, legendás karácsonyi száma kötelez bennünket.
Az omikron variánsra frissített oltóanyag a közbeszerzési eljárás befejeződésével válik elérhetővé a lakosság számára – tudtuk meg a szakállamtitkártól.
Az amerikai gyógyszergyártó hárommillió dózis vakcina árát akarja behajtani hazánkon.
Körülbelül 60 millió euróról van szó, amelyet a magyar kabinet az orosz-ukrán háborúra hivatkozva nem fizetett ki.
A testület szerint a változtatások jobban megfelelnek a tagállami igényeknek.
Míg az oltásellenességet szító Pfizer-emberkísérlet összeesküvés-elméletének népszerűsítését visszafogták, addig az amerikaiak ukrajnai földvásárlásának hamis teóriáját a nyilvánosság főáramába terelték.
Amiatt, hogy az EB nem adta ki az elnöke, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti, a koronavírus elleni vakcinák beszerzését megelőző üzenetváltást.
Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt.
Állításuk szerint a Pfizer és a BioNTech az ő korábban kifejlesztett szabadalmukat másolták le a koronavírus elleni védőoltáshoz.
A BioNTech szerint az omikron elleni vakcinát hirdető kampányok várhatóan növelni fogják a keresletet.
A miniszterelnök a kormányinfón jelentette be, hogy rendelt 9,5 millió adag omikron elleni Pfizer-vakcinát egy új szerződés keretében.
Az első adagok a Heim Pál Gyermekkórházba fognak érkezni.
A vakcina harmadik dózisa a huszonötszörösére emeli az úgynevezett semlegesítő antitest titerek számát.
Akár már Mikulás után egy héttel megkaphatják a kicsik a koronavírus elleni BioNTech–Pfizer-oltanyagot.
A döntés minden európai országban érvényes rendelkezés.
A laboratóriumi vizsgálatok adatai legkésőbb két hét múlva várhatók. A vakcinát hat héten belül lehet hozzáigazítani az új variánshoz.
Még pár napja is azt ecsetelte Gulyás Gergely, milyen jól tette a magyar kormány, amiért egyedüli tagállamként kimaradt.
Mintegy 12 ezer fájlt töltött fel a Google Drive meghajtójára és saját eszközeire az amerikai gyógyszergyártó munkatársa.
Ujhelyi István már sejteni véli, miért nem kér több Pfizert a kabinet.
Az Orvosok Határok Nélkül "lelketlennek" minősítette, hogy nem az egész világra szóló az engedélyezés, megemlítve Kínát, Argentínát és Thaiföldet mint a gyártási engedélyből kizártakat.
A Paxlovid 89 százalékban csökkenti a kórházba kerülés vagy halálozás kockázatát az enyhe és közepes koronavírus fertőzéstől szenvedő betegek esetében.
Ezzel már meghaladja a 9,7 millió adagot az országba szállított mennyiség.
Az Egyesült Államokban szakemberek azt remélik, hogy már október végére megkapja a szükséges engedélyeket.
Hat hónap után valóban gyengül a legjobbnak tartott vakcinák – két dózis utáni – védelme, főként az idősek és az egészségügyben dolgozók vannak bajban.
A teljes jóváhagyás a 16 éves és annál idősebbek számára érvényes.
Az iskolai oltási akció augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án lesz.
Több hónap után sem jutott olyan nyomra a rendőrség, amely igazolná, hogy túlterheléses támadás okozta az oltásregisztrációs honlap összeomlását.
Az amerikai-német gyártó közölte: már több mint 7,1 millió oltóanyagot szállítottak Magyarországra, ahol egyelőre 5,6 millió a beoltottak száma.