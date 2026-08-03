Németh Péter: Politikai Pfizer kell

Sokáig vártam ennek a dolgozatnak a megírásával. De még mielőtt erre magyarázatot adnék, annyi műhelytitkot elárulok az olvasónak, hogy a karácsonyi Szép Szó mellékletünket különös gonddal és időbeli rátartással készítjük, hagyományosan. És itt a hagyománynak nagyon nagy jelentősége van: a Népszava 1941-es, legendás karácsonyi száma kötelez bennünket.