Hatan fertőződtek meg a barcelonai kísérleti koncert után

Négy fiatal nem az 5000 fős tesztbulin kapta el a koronavírust.

Az egy hónapja Barcelonában megrendezett 5000 fős járványügyi kísérleti koncert eredménye szerint a megfelelő óvintézkedések mellett lehet biztonságosan tömegrendezvényt tartani – közölték az esemény egészségügyi hátteréért felelős orvosok kedden sajtótájékoztatón. Josep Maria Llibre és Boris Rebollo Germans, a barcelonai Trias i Pujol kórház munkatársai elmondták: a koncert utáni két hétben a résztvevők közül hat embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje, négyükről azonban biztosan tudható, hogy nem a rendezvényen fertőződtek meg, hanem egy családtagjuktól kapták el a vírust. A szakemberek szerint bebizonyosodott, hogy megfelelő körülmények között egy nagyszabású rendezvényen nem kell tömeges fertőzéstől tartani. Emellett bizonyítást nyert az is, hogy egy délelőtt alatt le lehet tesztelni ötezer embert, a közönség pedig képes arra, hogy egy koncert alatt végig megfelelően viselje a maszkot, miközben énekel és táncol. A katalán Love of Lesbian zenekar március végi koncertjére csak aznapi negatív antigénteszttel lehetett bemenni, amelyet kijelölt helyszíneken, ingyen végeztek el. A folyamatosan szellőztetett és több nagy részre felosztott koncertterembe négy bejáraton engedték be a résztvevőket a testhőmérséklet megmérése és kézfertőtlenítés után, továbbá mindenki kapott egy új FFP2-es maszkot. A kísérleti koncertet a szórakoztató- és zeneipari szakembereket tömörítő Fesztiválok a biztonságos kultúráért csoport szervezte, amely első ilyen jellegű kísérletét decemberben tartotta. Az akkori eseményen mintegy ötszázan vettek részt és senki sem fertőződött meg. Ángels Ponsa, a katalán tartományi kormány kulturális tárcavezetője a sajtótájékoztatón elmondta: dolgoznak azon, hogy ezen a nyáron lehessen koncerteket tartani, de a konkrét helyzetek szabályozásán, valamint a költségek csökkentésén még dolgozni kell. A március végi kísérleti rendezvény költsége elérte a 200 ezer eurót (72,7 millió forint).