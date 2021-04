Már nagyon várták: kiselefánt született a budapesti állatkertben (videó!)

Az elefántcsalád csütörtökön 11 órától élőben „jelentkezik be” az állatkert Facebook-oldalán.

Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefánt anyuka: szombat hajnalban ugyanis egy életerős kiselefántot hozott a világra. A „szülőszoba” éjjellátó kameráinak köszönhetően a születés pillanatai is láthatók – írta a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján . A kiselefánt, amelynek születését a szakemberek tavasz közepére becsülték , szombaton hajnalban jött a világra. Mivel a születés várható időpontját ennél pontosabban nem tudták meghatározni, a gondozók a biztonság kedvéért március közepe óta folyamatos ügyeletet tartottak az elefántoknál. Éjszaka is, mert a tapasztalatok szerint a legtöbb elefántborjú az éjszaka második felében születik meg. A kiselefánt hajnali 5 óra 9 perckor jött a világra. Az ellés viszonylag gyorsan, komplikáció nélkül zajlott. A felvételen, amelyet az Állatkert a közösségi oldalain is nyilvánosságra hozott, úgy tűnik, az anya első dolga, hogy finoman megrugdossa az újszülöttet, ám a szakemberek megnyugtattak: ez teljesen normális viselkedés; eltávolítja a magzatburkot a kicsiről. A kiselefánt, amely a gondozók szemmértéke szerint nagyjából 80 kilós lehet, nem sokkal később sikeresen lábra állt, az emlőket is megtalálta, és táplálkozni kezdett. Az ázsiai elefántok vemhességi ideje 22 hónap körül szokott lenni, az újszülöttek súlya általában 70 és 100 kilogramm között alakul. Angele, az anyuka 2001. november 5-én született a franciaországi Les Mathes közelében található La Palmyre Állatkertben, ahonnan 2010 szeptemberében érkezett Budapestre. Assam, az apa egy évvel idősebb, és Angliában született. Chesterből előbb Belgiumba, majd 2009 őszén Budapestre érkezett. Nászukból már kétszer, 2013-ban és 2017-ben, született utód, így az anyuka már tapasztalt szülőnek számít. Természetes körülmények között az apaállatok az utódnevelésben, sőt a családi életben sem vesznek részt. Az elefántcsordák felnőtt állatai mind nőstények, a bikák magányosan élnek, csak párzási időben találkoznak a tehenekkel. Az állatkertekben is külön szokták választani az apákat a kiselefántoktól. Az öttonnás Assam azonban kifejezetten jó apa: kiváló kapcsolatban van a kicsikkel, szívesen játszik, pancsol velük. Ennek ellenére Angele vemhességének utolsó időszakában, illetve amíg az újszülött nagyon kicsi, elővigyázatosságból az apukát másik „lakosztályba" helyezték. Arun, Angele 2017 novemberében született borja azonban továbbra is együtt van az anyjával, mostantól pedig a kistestvérével is. A gondozók megfigyelése szerint a nagytesó már érdeklődik is az újszülött iránt, ám mint írják, ha ezt túlzásba viszi, Angele rendre fogja utasítani. Az elefántcsalád, mint a honlapon felhívták a figyelmet, csütörtökön 11 órától élőben „jelentkezik be” az állatkert Facebook-oldalán. Az állatkert alapítványa már korábban bejelentette, hogy egy speciális „elefánt babamérlegre" gyűjt adományokat. Ezzel a mérleggel nemcsak a kiselefánt gyarapodását, fejlődését lehetne nyomon követni, hanem a felnőtt állatokat is le lehetne mérni vele. A támogatások fogadására külön felületet is létrehoztak. Korábban árverésre bocsátották a kiselefánt bátyja, Arun műalkotásnak is beillő talplenyomatát, amelynek bevételét szintén az eszköz megszerzésére fordítják. A budapesti állatkertben, amely idén ünnepli megnyitásának 155. évfordulóját, 1875 óta tartanak elefántokat. Az elmúlt bő 120 esztendőben ázsiai elefántokkal foglalkoztak, a most született kiselefánt a nyolcadik a sorban: a korábbiak 1930-ban, 1932-ben, 1941-ben, 1956-ban, 1961-ben, 2013-ban, illetve 2017-ben születtek.