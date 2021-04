Közös jelölteket indít az MSZP és a Párbeszéd az ellenzéki előválasztáson

Az országos tisztifőorvos szerint csökkenőben van a járvány.

A vakcinák rendelkezésre állása már nem akadály, most először nem az oltások mennyiségén áll, ki és mikor kaphatja meg az oltást - jelentette be az oltási munkacsoport vezetője.

György István jelezte, már nem kell várni a háziorvos hívására, hanem lehet online regisztrálni. Hangsúlyozta, az online időpont foglaló jól vizsgázott és azt a következő napokra is kinyitják a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinára. Így aki most jelentkezik, napokon belül hozzájuthat az oltáshoz. Hozzátette, akik három hónapon belül fertőződtek meg a vírussal, már ők is megkaphatják az oltást. A beérkező szállítmányokról elmondta, 324 ezer AstraZeneca-vakcina érkezett, amiből 200 ezer megy a kórházi oltópontokra. A kedden érkezett Pfizerből a második körös oltásokra fog jutni, illetve a 16-18 éves korosztály kap belőle. Utóbbi csoport oltása napokon belül megkezdődhet. György István meglátása szerint Magyarországon példaértékű oltási program zajlik.



Olyan mennyiségű vakcina áll itthon rendelkezésre, amely mindenki számára lehetővé teszi az oltást - utóbbit már az országos tisztifőorvos mondta.