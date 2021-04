Lemond Észak-Írország miniszterelnöke

Az uniós biztos indoklása szerint az okmánnyal megkülönböztetés nélkül lehetne utazni az unió területén még a járvány vége előtt.

A nyári utazásokhoz és ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a megszokott keretei közé, a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó biztonsági intézkedések meghozatala mellett megbízható, minden európai uniós tagállam által elfogadott közös uniós, digitális oltási igazolványra van szükség – jelentette ki Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja Brüsszelben, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén szerdán. A beoltottságot igazoló uniós tanúsítványról folytatott EP-vitán a belga biztos hangsúlyozta: az igazolvány lehetővé teszi majd, hogy mindenki biztonságban és megkülönböztetés nélkül utazhasson az unió egész területén akkor is, amikor még nem ért véget a koronavírus-járvány.

Hangsúlyozta: az oltási könyv szerepét betöltő igazolvány minden beoltott uniós állampolgár rendelkezésére áll majd, függetlenül attól, hogy hol oltották be.

Az uniós bizottság biztosítani kívánja a megfelelést a nemzetközi szabványokkal, a diszkrimináció minden formáját kizárja, hangsúlyt helyez az adatvédelemre, és el kívánja kerülni, hogy egymással összeegyeztethetetlen nemzeti megoldások szülessenek.

A brüsszeli bizottság véleménye szerint még nincs itt az ideje annak a vitának, hogy milyen előnyökkel járhat az igazolvány birtoklása, vagy milyen korlátozások legyenek érvényben a nem beoltottak esetében.

Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő felszólalásában hangsúlyozta: a vakcinának nincs világnézete, csak hatásfoka. – A beoltottság tekintetében Magyarország kimagaslik az uniós átlagból, a teljes lakosság közel 40 százaléka átoltott. Ennek oka, hogy a magyar kormány nyugati és keleti forrásból egyaránt szerez be oltóanyagot – közölte. Arra figyelmeztetett, hogy a beoltottság szintjének uniós elmaradásával az Európai Unióba vetett állampolgári bizalom rendül meg. – Európában tehát mindenekelőtt védettségre van szükség, amihez nem igazolvány, hanem oltás kell – húzta alá. – Európa nincs abban a helyzetben, hogy válogasson az oltások között. Nem zárkózhat el a világ többi részétől. Egyedül az számít, hogy egy oltóanyag védi-e az embereket a fertőzéstől. Ennek megfelelően kell az igazolásról is dönteni – tette hozzá. Hidvéghi Balázs magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: minden párpolitikai megfontolást, geopolitikai és ideológiai vitát félre kell tenni. Európának minden vakcinát, amely véd a koronavírus ellen, el kell fogadnia és használnia kell. – Az Európai Uniónak arra kellene törekednie, hogy minden uniós állampolgár mihamarabb megkaphassa a vírussal szemben egyedül védelmet jelentő védőoltást. Ez szakmai kérdés, nem lehet politikai csatározások tárgya – tette hozzá a képviselő. Deli Andor fideszes EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott, a témához kapcsolódó közleményében azt hangsúlyozta: kizárólag a védőoltás, a magas szintű átoltottság mentheti meg az idei turisztikai szezont. – Brüsszel jelenleg a digitális zöld igazolással próbálja elterelni a figyelmet az elrontott vakcinabeszerzésről. Ha meg akarjuk menteni a nyári idegenforgalmi szezont, fel kell gyorsítani az oltakozást – fogalmazott. – Kizárólag a védőoltás nyújt hatékony és hosszú távú védelmet, így nem csak a turizmust segít újraindítani, hanem a mindennapi élet is visszakerülhet a megszokott kerékvágásba – tette hozzá a képviselő. Donáth Anna, a Momentum Mozgalom EP-képviselője hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság javaslata csak az unióban használatra engedélyezett oltóanyagokat vonja automatikusan a dokumentum hatálya alá, ami több mint egymillió, keleti vakcinával beoltott magyar állampolgár utazási jogosultságát leszűkítené. – Ez elfogadhatatlan, ezt nem nevezhetjük európai megoldásnak. Nem büntethetjük az embereket kormányaik bűnei miatt – fogalmazott. Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) EP-képviselője felszólalásában kijelentette, a járvány kezelésében és az oltások körül még mindig sok a kérdőjel, egyvalami azonban biztos: egyedül a védőoltás előzi meg biztosan a súlyos megbetegedéseket és szorítja vissza a járvány terjedését. Sem egy gyorsteszt, sem egy igazolás nem tudja kiváltani az oltások által jelentett védettséget. – Az oltás elutasítása önző cselekedet saját családunk és a társadalom szempontjából is, hiszen minden beoltott emberrel csökken a kórházak túlterhelésének veszélye és az elhalálozások esélye – fogalmazott. – Noha a védőoltás nem lehet kötelező, ez nem vesz el semmit a megelőzés egyéni felelősségéből – tette hozzá Vincze Loránt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője április elején jelentette be, hogy a szervezet egyelőre nem támogatja az oltási útlevél megkövetelését az utazásokhoz, mert egyrészt bizonytalan, hogy az oltás véd-e a vírus terjesztése ellen, másrészt pedig méltányossági okokból. Margaret Harris kijelentette, hogy nem tekintenék az oltási útlevelet kötelezőnek egy országba való belépéshez, illetve az onnan történő kilépéshez, mert a jelenlegi szakaszban nem bizonyosak abban, hogy a vakcina megakadályozza-e vírus terjesztését.