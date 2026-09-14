Kis lépés a királyság szétesése felé: növelik a Westminsterre gyakorolt nyomást

A Skót Nemzeti Párt (SNP), a Plaid Cymru és a Sinn Féin első emberei Cardiffban megállapodtak: saját útjukon, de egymást támogatva akarják kikényszeríteni, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország választói dönthessenek jövőjükről, az esetleges elszakadásról. Andy Burnham kormánya egyelőre elutasítja az újabb referendumokat. Trump kijelentése csak ráerősített.