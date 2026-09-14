A Skót Nemzeti Párt (SNP), a Plaid Cymru és a Sinn Féin első emberei Cardiffban megállapodtak: saját útjukon, de egymást támogatva akarják kikényszeríteni, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország választói dönthessenek jövőjükről, az esetleges elszakadásról. Andy Burnham kormánya egyelőre elutasítja az újabb referendumokat. Trump kijelentése csak ráerősített.
Nem csillapodnak az indulatok a hétfői késelés miatt.
A tiltakozások azt követően kezdődtek, hogy egy szudáni állampolgár több késszúrással megsebesített egy helyi férfit Belfastban.
Ülünk a kocsiban, robogunk Észak-Írország felé, egy lakodalomba tartunk magyar párhoz. Az út jó ürügyet szolgáltatott egy kéthetes körúthoz, hogy az ír részen élő ismerősöket és barátokat megnézzük.
Az egyik eset egy 12 éves amerikai lány és apja öngyilkosságához vezetett.
Botrány a megbékélési évfordulón.
Elődje rekordját megdöntve lesz az Ír Köztársaság legfiatalabb vezetője.
Még ebben az évtizedben döntés születhet az ír sziget alkotmányos jövőjéről, hangoztatták tájékoztató fórumaikon a Sinn Féin vezetői Londonban.
Csaknem két év szünet után ült össze a belfasti parlament.
A brit kormány és az EU jelképes kompromisszumokkal járul hozzá a két éve szünetelő decentralizált kormány újbóli működéséhez. Először állhat ennek élén nacionalista, republikánus vezető.
A párt 144 tanácsi mandátumot szerzett meg.
Ír gyökerei a sziget déli részére vonzották az amerikai elnököt, de belfasti beszéde fontos üzeneteket tartalmazott.
Az Egyesült Államok elnöke a nagypénteki békemegállapodás 25. évfordulójára utazik Belfastba.
Tory nagyágyúk, köztük volt kormányfők elutasítása ellenére szabad utat kapott a brit parlmentben Rishi Sunak EU-megállapodása, miközben a mentelmi bizottságban Boris Johnsont meghallgatása zajlott.
Ha nem is rögtön, de ennek messzemenő következményei lehetnek.
Többségbe kerülésük rendkívüli jelentőségét az adja, hogy a katolikus lakosság zömmel az észak-írországi brit fennhatóság ellen és az ír sziget újraegyesítéséért küzdő mozgalmakat támogatja.
London az áruszállítások könnyítését, Brüsszel a nemzetközi jog megsértését látja a Brexit utáni kereskedelmi kapcsolatokat magába foglaló egyezmény egyoldalú módosításában.
Felfokozott várakozás előzte meg a brit kormányfő hétfői látogatását Belfastban.
Kiábrándítóan indult az egy héttel ezelőtt megválasztott autonóm északír nemzetgyűlés tevékenysége.
A szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott megérdemelten győzött 1-0-ra Észak-Írország vendégeként, mert 80 percig irányította a játékot a barátságos mérkőzésen.
Az Egyesült Királyság eltökélte, hogy kivonja Észak-Írországot az Európai Bíróság fennhatósága alól. Ez azonban megnehezíti az északír "kolbászháború" rendezésére irányuló tárgyalásokat az Európai Unióval.
A Telegraph értesülése szerint a jövőben a királynőt a család valamelyik tagja el fogja kísérni hivatalos kötelezettségeire, hogy betegség esetén is meg lehessen tartani a tervezett eseményt.
Megtört a jég az Európai Unió és London között, Brüsszel engedett, enyhülhetnek az Észak-Írország miatti kereskedelmi nehézségek.
Joe Biden figyelmeztette a brit miniszterelnököt, hogy az Európai Unióval a Brexit nyomán folytatott kereskedelmi viták nem veszélyeztethetik az észak-írországi békét.
London felül akarja vizsgálni az EU-ból való kilépési szerződésének északír fejezetét. Brüsszel erről egyelőre hallani se akar.
Ha a következő hat hétben nem találnak minden érintett számára elfogadható kompromisszumot, amnesztiát kapnak a nagypénteki megállapodást megelőző évek atrocitásainak felelősei.
Kedd este a belfasti és a londoni parlamentben működő DUP-frakciók tagságának hozzávetőleg 80 százaléka levélben kezdeményezett bizalmatlansági eljárást ellene.
Legalábbis így vélik az ír sziget lakói.