Paks2: már Moszkva sem hiszi

A kormány 2022-es költségvetési költekezése túlfűtheti a magyar gazdaságot – olvasható a Költségvetési Tanács elemzésében. Az erőltetett növekedés ára a választások utáni kiigazítás lehet, ám lehet, hogy ezzel már egy másik kormánynak kell bajlódnia.

A Költségvetési Tanács (KT) már a 2021-es büdzsé módosításának minőségével sem volt elégedett, a kormány 2022-es költségvetési terveit helyenként kifejezetten veszélyesnek látja – derül ki a jövő évi költségvetés tervezetéről készített hivatalos véleményből. A 2022-es büdzsét a kormány a jövő héten terjeszti a parlament elé, ez megelőzően véleményezi a tanács (Kovács Árpád KT-elnök, Matolcsy György MNB-elnök és Domokos László ÁSZ-elnök) a kormány terveit. A kabinet jelentős, 5,2 százalékos gazdasági növekedést tervez 2022-re, ami a KT megítélése szerint megvalósulhat, ha a járvány lecseng és a világgazdaságban nem lépnek fel újabb gondok. A gazdaság bővülését segíti a háztartások fogyasztásának 4,8 százalékos, valamint a beruházások 7,2 százalékos emelkedése. A nettó és bruttó átlagbér egyaránt 7,7 százalékkal nőhet, három százalék körüli infláció mellett. A kormány még mindig viszonylag magas hiánnyal tervez 2022-re, a választási évre: az idei 7,5 százalék után jövőre a GDP 5,9 százalékára rúghat (2500-3000 milliárd forintos) a deficit. A KT elégedetlen a hiánycsökkenés ütemével, ennél lényegesebb alacsonyabb a GDP három százalékát elérő (mintegy 1500 milliárdos) hiányt tartanak szükségesnek. Praktikusan fogalmazva a KT nem ért azzal egyet, hogy a kormány a választási évben is elengedje a hiányt, miután ezt teszi 2021-ben is. A KT szerint a bevételi oldallal nincsenek problémák, s elfogadja azt is, hogy a kiadási oldal fő üzenete a gazdaság újraindítása. A beruházások támogatásával nem is vitatkozik a testület, de a háztartásoknak adott támogatások (családvédelem, otthonteremtés, nyugdíjemelés) túlfűthetik a növekedést, amelynek következménye a romló külső egyensúly a magas államháztartás hiány mellett. (Az anyag nem tér ki rá, de ha elfogadjuk a KT véleményét, és a túlköltekezés túlfűtheti a gazdaságot, akkor a 2022-es kormánynak költségvetési folyamatok kiigazításával kell kezdenie). A KT szerint ha amúgy is beindul a növekedés, akkor a tervbe vett kiadások egy részét meg lehetne takarítani, és azt a hiány valamint az államadósság csökkentésre kellene fordítania. A KT azt is kockázatosnak tartja, hogy a kormány nem képez elégséges tartalékokat egy lassabb növekedés esetére. Az államadósság mértéke a kormány tervei szerint a GDP 79,9 százalékáról 79,3 százalékra csökkenne, ám a KT szerint ez a 0,6 százalékpontos csökkenés messze nem elégséges 5 százalék feletti növekedés esetén, ezért is szorgalmaznak kisebb hiány és gyorsabb államadósság-csökkentést.